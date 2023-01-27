Британія пропонує збудувати завод із виробництва зброї для ЗСУ в Польщі

Створення збройового заводу в Польщі може допомогти перетворити українські збройні сили на більш незалежну армію

У Польщі має бути побудований величезний завод з виробництва зброї, щоб допомогти Україні виграти війну. З такою заявою виступив голова комітету з оборонних питань парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд, передає The Telegraph.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Еллвуд заявив, що західні уряди продемонстрували відсутність стратегічної далекоглядності у своїх планах допомогти Україні вижити і процвітати.

Політик зазначив, що створення збройового заводу в Польщі може допомогти перетворити українські збройні сили на більш незалежну армію. Концепція може бути заснована за зразком заводу з виробництва мікрочіпів, відкритого Тайванем у США, який побоюється, що китайське вторгнення може відрізати його від Заходу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Давайте зробимо те ж саме з Україною, щоб вони могли закуповувати власне обладнання за своїми специфікаціями, можливо, за стандартом НАТО, і мати постійно захищений ланцюжок поставок», – сказав Еллвуд.

Депутат також привітав рішення про постачання основних бойових танків західного виробництва, але заявив, що модель поставок Києву з різними ланцюжками поставок і типами боєприпасів «нежиттєздатна».

«Це просто недоцільно в довгостроковій перспективі. Танки сьогодні - так. Але нам потрібна стратегія, щоб переконатися, що Україна зможе захистити себе», – додав він.

Раніше повідомлялося, що Польща готова передати Україні 60 танків PT-91 та 14 танків Leopard.