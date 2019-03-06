Медики Львівщини оприлюднили звернення на підтримку Порошенка



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Медики підтримали курс «Геть від Москви!»

Медики закликають українців під час війни «керуватися не емоціями, а надати підтримку тому, під чиїм керівництвом Україна зупинила російську навалу»

Медики Львівщини оприлюднили звернення до громадськості на підтримку діючого президента Петра Порошенка. Звернення, що підтримали представники Українського лікарського товариства у Львові, Асоціація медсестер Львівщини, авторитетні медики, було озвучено на прес-конференції 6 березня.

«Питання нині постало, як на переломному часі історії: або ми згуртуємося і переможемо, або знову опинимося в полоні чужих амбіцій. Основна боротьба розгортається у цивілізаційному виборі українців. Ми обираємо не просто Президента України, ми обираємо наше майбутнє. Ми повинні переступити через свої симпатії чи антипатії і проголосувати за команду, яка відкрито і сміливо кинула клич: «Геть від Москви!», – йдеться у зверненні.

Медики закликають українців під час війни «керуватися не емоціями, а надати підтримку тому, під чиїм керівництвом Україна зупинила російську навалу».

«Нашого президента Петра Порошенка господар Кремля Володимир Путін відкрито називає ворогом номер один і кидає клич п’ятій колоні голосувати за будь-кого, тільки не за Порошенка», – зазначається у зверненні.

«Ми розуміємо, що важко жити в часи крутих перемін, багато проблем. Але в нас нема іншого вибору, як продовжити історичний курс: «Геть від Москви!». Так, є багато труднощів. Але будь-який інший шлях – безперспективний. Нині у нас чимало нарікань і до медицини, бо відбувається демонтаж старої системи охорони здоров’я – неефективної, бідної, корумпованої, а нова ще не створена. Перший етап реформи розпочався з первинної ланки – сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів. Лікарі починають отримувати гідну оплату своєї нелегкої праці. З ініціативи Президента у сільській місцевості будують сучасні лікарські амбулаторії, заклади охорони здоров’я укомплектовують необхідним обладнанням. Система охорони здоров’я реформується, можливо, не так швидко, як ми цього вимагаємо, але почалися системні зміни не тільки у медицині, а в усій країні», – йдеться у зверненні.

Відтак медики закликали підтримати на виборах президента Петра Порошенка та курс «Геть від Москви!».

На думку доктора медичних наук, професора Бориса Білинського, ці вибори – особливі, а Росія розраховує на те, що українці «самі поховають Україну». «По-перше, що буде хаос, по друге – що ми виберемо або якогось комедіанта, або явного ворога України. Бойко є явним ворогом України, а Зеленський є комедіантом. За часів СРСР був дуже відомий комік Райкін. Чи ви собі уявляєте, що хтось би сказав: давайте Райкіна зробимо генеральним секретарем ЦК КПРС?! Та це неможливо! А от Зеленського хочуть зробити. Це тільки, щоб посміятися, що «хохлам такой президент тоже хватит», – зазначив Білинський.

Проф. Борис Білинський. Фото: Микола Тис

«Порошенко – не ангел. Він не займався економікою. Але чи Президент має займатися економікою?! Для того є Уряд. Такого дипломата, як Порошенко, ми oще не мали, який їде в ООН, говорить півгодини без папірчика англійською мовою, який зумів зорганізувати юридичну, моральну і великою мірою матеріальну підтримку цілого світу для України», – додав Б.Білинський.

Голова Лікарського товариства у Львові Олег Дуда вважає, що не можна сходити зі стратегічного курсу України до НАТО та ЄС, який обраний.

«Щоб ці вектори зберегти, потрібен потужний Президент, який, у першу чергу, дбає про інтереси держави, а економіка підніметься. Тут дуже гарні слова Степана Бандери: «Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим», – зазначив Дуда.

Голова УЛТ Олег Дуда. Фото: Микола Тис

Голова Асоціації медсестер Львівщини Ірина Шевчук заявила, що Петро Порошенко – перший Президент, за якого їй ніколи не було соромно.

Голова Асоціації медсестер Ірина Шевчук. Фото: Микола Тис

«Це перший президент, виступи якого не соромно слухати. Я горджуся, що він нашу країну представляє і, мабуть, це перший Президент, при якому я відчуваю захист моєї рідної мови… Бачимо, що гарант Конституції дійсно гарантує мені як українці у своїй державі, що основна мова у нас – українська і що абсолютно «не все равно», на якій мові ми розмовляємо», – зазначила Шевчук.

Проф. Ігор Держко. Фото: Микола Тис

Про підтримку Порошенка висловився і завідувач кафедри філософії ЛНМУ імені Данила Галицького Ігор Держко.

«Ідеї, які зароджувалися у 90-х роках, почали зреалізовуватися в останні роки керівництва нашого президента», – зазначив він.