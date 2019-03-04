Вибори президента: Садовий подав заяву до ЦВК про відкликання своєї кандидатури



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Андрій Садовий у ЦВК Фото: Об’єднання «Самопоміч»

Садовий закликав всіх виборців прийти на дільниці в день виборів і виконати свій «священний обов’язок» – проголосували

Мер Львова Андрій Садовий подав заяву до Центральної виборчої комісії про відкликання своєї кандидатури з виборів президента України 31 березня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба Об’єднання «Самопоміч».

«Я зробив свій крок і думаю, що інші кандидати підуть тією ж дорогою», - сказав Садовий.

Водночас політик закликав всіх виборців прийти на дільниці в день виборів і виконати свій «священний обов’язок» – проголосували.

Нагадаємо, 1 березня мер Львова Андрій Садовий заявив, що знімає свою кандидатуру на пост президента України на користь лідера «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка.

Гриценко подякував йому та зазначив, що Садовий прийняв непросте, але чесне, відповідальне і державницьке рішення.

Слідом за Садовим про готовність зняти свою кандидатуру на користь Гриценка заявив кандидат на пост президента від партії «Сила людей» Дмитро Гнап.

За даними КМІСу, опублікованими 25 лютого, за Гриценка готові проголосувати 6,4% виборців, за Садового – 2,4%. Вибори президента України заплановані на 31 березня 2019 року.