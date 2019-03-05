Туск закликав країни ЄС не дозволити вплинути на вибори в Європарламент



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Президент Європейської ради Дональд Туск

За словами президента Європейської ради, країни ЄС повинні співпрацювати під час і після виборів в Європарламент

Президент Європейської ради Дональд Туск закликав країни Європейського союзу не дозволити антиєвропейським силам вплинути на вибори і визначати ключові пріоритети і нове керівництво Європейського союзу. Про це він повідомив у Twitter.

За його словами, країни ЄС повинні співпрацювати під час і після виборів в Європарламент.

«Я згоден з Емманюелем Макроном. Не дозволяйте зовнішнім антиєвропейським силам впливати на наші вибори і визначати ключові пріоритети і нове керівництво ЄС. Всі ті, хто дбає про ЄС, повинні співпрацювати під час і після виборів в Європарламент. Відродження Європи має початися зараз», - написав Туск.

Нагадаємо, в Європейському союзі готуються до можливих спроб Росії втрутитися у вибори в Європарламент. Зокрема, ЄС розробляє систему попередження про інформаційних атаках і боротьби з пропагандою ззовні. Глава американської компанії FireEye Бен Рід, що займається кібербезпеки, заявив, що почастішали спроби атак на європейські держструктури і медіа за останні півроку.

Напередодні міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон повідомляв, що Російська Федерація залишається основною загрозою безпеки в Європі.

Джерело: РБК-Україна