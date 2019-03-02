Поліція розслідує 112 кримінальних проваджень через вибори



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59 проваджень пов’язані з виборами, а ще 53 – з ходом виборчої кампанії

Національна поліція України розслідує 112 кримінальних проваджень через вибори. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Правоохоронці повідомили, що 1 березня поліція внесла до єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про п’ять кримінальних правопорушень, пов’язаних з виборами.

«Поліцейські розслідують 112 кримінальних проваджень. З них 59 пов’язані з виборами, а ще 53 – з ходом виборчої кампанії», – заявили в поліції.

Раніше Аваков заявив, що під час виборів президента України охороняти правопорядок та безпеку будуть 131 тисяча поліцейських.

Наразі найбільше правопорушень припадає на Київську, Дніпропетровську області та Київ.

Загалом від початку виборчого процесу поліція зареєструвала 2216 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.