Європарламент закликав відкрити проти Лукашенка кримінальну справу

Євродепутати підтримали введення п'ятого пакету санкцій проти Білорусі

Європейський парламент прийняв резолюцію щодо Білорусі, в якій закликав Європейський союз ввести нові обмеження проти ряду галузей країни і почати кримінальне переслідування президента Олександра Лукашенка. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Так, євродепутати підтримали введення п'ятого пакету санкцій з крайнім ступенем терміновості через міграційну кризу на західних кордонах Білорусі. У новий пакет санкцій пропонують включити обмеження проти деревообробного, металургійного, і хімічного секторів економіки цієї країни.

Санкції можуть торкнутися держбанків та інших великих промислових підприємств.

У Європарламенті також пропонують порушити кримінальну справу про злочини Лукашенка проти свого народу, відповідно до принципу універсальної юрисдикції. Там впевнені, що в майбутньому цим питанням повинен зайнятися Міжнародний суд ООН.

Нагадаємо, відносини між Варшавою та Мінськом погіршилися після того, як на кордоні Білорусі з країнами Європейського союзу почалася міграційна криза: сотні нелегалів з країн Близького Сходу до цих пір намагаються перетнути кордон. Наплив мігрантів пов'язують із заявами білоруського президента Олександра Лукашенка, який обіцяв, що більше не буде стримувати міграційний потік.

На початку жовтня стало відомо, що нижня палата парламенту Польщі (сейм) затвердила рішення уряду про продовження надзвичайного стану, введеного в прикордонних з Білоруссю районах через міграційну кризу. Надзвичайний стан поширюється на прикордонну зону шириною три кілометри і зачіпає близько 200 населених пунктів.

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