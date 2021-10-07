У Харкові чоловік «взяв зарплату» мікроавтобусом із картоплею, поцупивши автівку

Під час викрадення автомобілю зловмисник зачепив кілька машин, що стояли поруч

У Харкові чоловік викрав автомобіль «ГАЗель», навантажений картоплею на суму 28 тис. грн. Він заявив, що викрав авто, оскільки власниця машини не заплатила йому за ремонтні роботи. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зловмисник викрав авто вдень, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, злочин потрапив у об’єктив відеореєстратора іншої машини. На відео видно, як мікроавтобус повільно починає рушати, але не може виїхати на дорогу, оскільки поруч присутні інші автівки. Автомобіль зачепив кілька припаркованих машин та згодом виїхав на дорогу.

За словами очевидців, пізніше «ГАЗель» було знайдено, але картоплі у ній вже не було.

Пізніше чоловіка затримали та він пояснив, що мав полагодити «ГАЗель», виконав належні ремонтні роботи, однак власниця машини нібито не розрахувалася за попередній ремонт, тож він вирішив просто викрасти машину.

Нагадаємо, раніше у Харкові власник кав’ярні потрапив у мовний скандал. Чоловік відмовився обслуговувати клієнта українською мовою, назвавши його законну вимогу «насильством».

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