Журнал Time висміяв Цукерберга через масовий збій Facebook (фото)
Цукерберг після маштабного збою Facebook потрапив на обкладинку Тime
Американський журнал Time після глобального збою в роботі Facebook і ряду інших сервісів помістив на обкладинку засновника компанії Марка Цукерберга.
Поверх фотографії Цукерберга зображено вікно підтвердження. На ньому написано «Видалити Facebook?» і запропоновані варіанти «Вийти» і «Видалити».
TIME's new cover: Facebook won't fix itself https://t.co/qFgXOZgawa pic.twitter.com/fsc8QLIEkF— TIME (@TIME) October 7, 2021
У номері з цією обкладинкою, зокрема, вийшла авторська колонка американського бізнесмена і інвестора Роджера Макнамі. У ній він стверджує, що Facebook «сам себе не виправить», і в якості рішення пропонує три заходи - створити спеціальний регулюючий орган, заборонити використання конфіденційної інформації користувачів і оновити антимонопольне законодавство США.
До слова, Facebook призупинив розробку нових продуктів на тлі масштабної критики.
Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу. Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.
Натомість Facebook запевняє, що збій в роботі не призвів до витоку даних користувачів.
Також у роботі Instagram стався другий за добу глобальний збій. Ще 5 жовтня в роботі сервісу Outlook стався збій.
Масовий збій стався через кілька годин після того, як телеканал CBS випустив довгоочікуване інтерв'ю з Френсіс Хауген, викривачкою Facebook, яка розкрила ряд внутрішніх розслідувань Facebook, які показують, що компанія знала, що її продукція завдає масової шкоди.