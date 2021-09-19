Мешканець Закарпаття відсудив компенсацію у односельчанки, яка публічно обматюкала його

Свідками сварки стали інші мешканці села

За публічні образи та нецензурну лайку мешканець села Синевир, що на Закарпатті, відсудив у односельчанки більше 4 тис. грн моральної компенсації та витрат на суд. Міжгірський районний суд зобов’язав обвинувачену відшкодувати чоловікові моральну шкоду та всі судові збори. Про це пише zaxid.net.

Як зазначається у тексті рішення, громадянин звернувся до суду з позовом про стягнення моральної шкоди до жінки, яка публічно його образила: у травні 2021 року, на одній із вулиць Синевира, у присутності мешканців села, жінка ображала позивача нецензурними словами.

За дрібне хуліганство суд раніше оштрафував її на на 51 грн. Зараз ображений чоловік просив компенсувати йому моральну шкоду в сумі 25 тис. грн

«За досить короткий проміжок часу цей інцидент став відомий чи не більшій частині сільських жителів, після чого позивач став себе почувати неспокійно в психологічному відношенні, постійно нервує при виході з свого помешкання, відчуває дискомфорт у спілкуванні із сусідами, які при розмові згадують вищевказану подію», – уточнюється у тексті рішення суду.

Міжгірський райсуд вважав, що розмір моральної шкоди у 25 тис. грн. є «значно завищеним».

Проте позов ображеного чоловіка задовольнили частково: жінку зобов’язали відшкодувати моральну шкоду в сумі одна тисяча гривень, а також сплатити судові витрати у розмірі 3358 грн.

Відповідачка може оскаржити рішення в апеляційному суді протягом 30 днів.