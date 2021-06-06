У Херсоні квартирант убив молотком власницю квартири

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі

У Херсоні затримали 34-річного чоловіка за підозрою у вбивстві 71-річної жінки, у якої він орендував квартиру. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

Жінка домовилася зі своїм знайомим поїхати до орендаря за грошима. За 20 хвилин до призначеного часу пенсіонерка зателефонувала знайомому й повідомила, що вона вже в квартирі та буде чекати на нього всередині.

Чоловік приїхав на місце, але двері ніхто не відчинив, а на телефонні дзвінки жінка не відповідала. Чоловік кілька годин чекав на жінку під під'їздом, а потім пішов до сусідки й повідомив всю ситуацію. Та викликала поліцію.

Після аварійного відкриття дверей, копи виявили непритомну пенсіонерку в крові, з травмами. Там само знайшли молоток зі слідами крові.

Жінку у важкому стані терміново доправили до лікарні, де вона померла.

За кілька годин підозрюваного орендаря затримали в мікрорайоні Таврійський.

Чоловіку загрожує 15 років позбавлення волі.