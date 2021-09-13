На Одещині чоловік підстрелив сусідку через вимкнене світло

Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі

Мешканка села Крижанівка під Одесою звернулася в поліцію із заявою про те, що сусід стріляв у неї з пістолета. Правоохоронці, що прибули за викликом, затримали стрільця, повідомляє пресслужба поліції.

До правоохоронців звернулася 44-річна жінка, яка повідомила, що сусід вистрелив у її бік з пістолета. Попередньо встановлено, що між потерпілою та 37-річним чоловіком виник побутовий конфлікт, у ході якого зловмисник поцілив жінці у живіт.

Конфлікт виник через те, що чоловікові нібито вимкнули світло.

У поліції підтвердили, що це той самий випадок, про який раніше повідомляли місцеві телеграм-канали. У соцмережах повідомлялося, що інцидент стався на вулиці Бочарова, 44.

Пістолет, ймовірно, був пневматичним – його відправили на експертизу.

Зазначається, що потерпіла відбулася саднами, їй надали допомогу на місці. А чоловікові, за хуліганство з застосуванням зброї загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.