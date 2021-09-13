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    На Одещині чоловік підстрелив сусідку через вимкнене світло

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    Під час сварки чоловік застосував зброю&nbsp; - На Одещині чоловік підстрелив сусідку через вимкнене світло
    Під час сварки чоловік застосував зброю 
    фото: Нацполіція

    Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі

    Мешканка села Крижанівка під Одесою звернулася в поліцію із заявою про те, що сусід стріляв у неї з пістолета. Правоохоронці, що прибули за викликом, затримали стрільця, повідомляє пресслужба поліції.

    До правоохоронців звернулася 44-річна жінка, яка повідомила, що сусід вистрелив у її бік з пістолета. Попередньо встановлено, що між потерпілою та 37-річним чоловіком виник побутовий конфлікт, у ході якого зловмисник поцілив жінці у живіт.

    Конфлікт виник через те, що чоловікові нібито вимкнули світло.

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    На Одещині чоловік підстрелив сусідку через вимкнене світло
    На Одещині чоловік підстрелив сусідку через вимкнене світло

    У поліції підтвердили, що це той самий випадок, про який раніше повідомляли місцеві телеграм-канали. У соцмережах повідомлялося, що інцидент стався на вулиці Бочарова, 44.

    Пістолет, ймовірно, був пневматичним – його відправили на експертизу.

    Зазначається, що потерпіла відбулася саднами, їй надали допомогу на місці. А чоловікові, за хуліганство з застосуванням зброї загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

    Теги: жінка чоловік
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    На Одещині чоловік підстрелив сусідку через вимкнене світло