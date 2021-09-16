На Закарпатті знайшли пенсіонера, який минулого тижня заблукав у лісі (фото)

70-річний мешканець села Хустець 11 вересня пішов по гриби та не повернувся. Його знайшли лише напередодні

Чоловік і раніше мав звичку зникати на день – два, тож родичі не одразу забили на сполох

На Закарпатті відшукали чоловіка, який ще 11 вересня пішов по гриби та заблукав. Про це сьогодні повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що 15 вересня рятувальники отримали прохання про допомогу в пошуках 70-річного мешканця села Хустець Хустського району, який 11 вересня пішов по гриби та не повернувся.

Відомо, що чоловік і раніше мав звичку зникати на день – два, тож родичі не одразу забили на сполох.

На місце події виїхали рятувальники, які разом із двома працівниками поліції та 10 місцевими мешканцями прочісували лісовий масив поблизу села.

«О 20:00 заблукалого чоловіка знайшли, транспортували до населеного пункту й передали родичам», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, грибника, якого понад тиждень шукали на Буковині, знайшли мертвим.

Також повідомлялося, що увечері 15 вересня поблизу села Вороненко в Карпатах, в долині гори Під-Берди під час відпочинку групи з 12 туристів (з них двоє дітей) і розпалювання ними багаття стався вибух невстановленого походження, внаслідок чого загинули дві людини, п'яьох осіб травмовано.

За попередньою інформацією, причиною вибуху став снаряд часів Першої світової війни.

Нагадаємо, на днях у Карпатах рятувальники надали допомогу туристці з Києва (фото).