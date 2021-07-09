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    Не сказала, що має венеричну хворобу. У Львові чоловік розправився з коханкою

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    Розлютився, бо коханка приховала факт хвороби - Не сказала, що має венеричну хворобу. У Львові чоловік розправився з коханкою
    Розлютився, бо коханка приховала факт хвороби

    Конфлікт стався під градусом

    У Львові суд на сім років ув’язнив 33-річного чоловіка, який у жовтні минулого року убив 32-річну жінку.

    Вона приховала, що має має венеричне захворювання. За це зловмисник помстився. Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

    Перед трагедією пара разом випивала.

    Під час конфлікту чоловік кілька разів ударив коханку в голову, а потім продовжував бити руками та ногами. І лише наступного дня викликав швидку допомогу. Від отриманих травм жінка померла.

    Нагадаємо, раніше поліцейські Київщини затримали чоловіка, який у Броварах побив та зґвалтував киянку та намагався втекти.

    А днями у Харкові біля бару «Молодість» сталася різанина через суперечку про територіальну приналежність тимчасово окупованого Росією Криму.

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    Теги: суд жінка чоловік
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    Не сказала, що має венеричну хворобу. У Львові чоловік розправився з коханкою