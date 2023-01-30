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Метінвест передав Сухопутнім військам рекордну партію у 100 дронів

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Метінвест передав Сухопутнім військам рекордну партію у 100 дронів
DJI Mavic 3 Fly More Combo – найбільш потрібна й популярна у лавах ЗСУ модель дронів
фото: Метінвест

Компанія з 24 лютого 2022 року передала різним підрозділам сил оборони держави вже понад 1100 дронів

Група Метінвест передала Сухопутним військам ЗСУ партію в 100 дронів DJI Mavic 3. Ця партія розвідувальної техніки буде відправлена на східний і південний напрямки фронту, зокрема до найбільш гарячих точок – Бахмуту, Авдіївки та Вугледара. Загальна вартість техніки – понад 10 мільйонів гривень. Її передали в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова «Сталевий фронт».

Передача відразу такої великої кількості БПЛА є рекордною для Метінвесту, хоча загалом компанія з 24 лютого 2022 року передала різним підрозділам сил оборони держави вже понад 1100 дронів.

«Дрони є надважливою частиною тактики ЗСУ – і під час оборони, і під час контратак. Такі БПЛА, як DJI Mavic 3, – це «очі» українських солдатів, це якісна розвідка, що рятує життя. Але на передньому краї безпілотники – витратний матеріал. Саме тому від початку війни Група Метінвест зосередила зусилля на безперервному постачанні дронів. Таку кількість – понад 1100 дронів – ніхто з приватного бізнесу армії не постачає. Тому Метінвест продовжить забезпечувати ЗСУ дронами й надалі. Аж до перемоги», – зазначив Олег Матвієнко, керівник напряму воєнної безпеки Групи Метінвест.

DJI Mavic 3 Fly More Combo – найбільш потрібна й популярна у лавах ЗСУ модель дронів: вони допомагають виявляти та знищувати ворога на передовій. БПЛА, що має максимальну комплектацію з додатковим набором акумуляторів, використовується для розвідки й коригування вогню. Конкурентною перевагою цієї моделі є відмінна оптика та навігація.

«Дрони мають попит серед військових через високу інтенсивність бойових дій, тому ця партія стане у великій нагоді відразу декільком підрозділам Сухопутних військ, які виконують завдання у Бахмуті, Авдіївці чи Вугледарі. Частина дронів надійде до сил оборони, що захищають Київ. Хочу відзначити, що Метінвест не просто виділив кошти, а й узяв на себе питання організації, логістики, пошуку та постачання цих дефіцитних приладів. Це великий обсяг роботи, який значно полегшує завдання Збройним силам та дає змогу зосередитися на протистоянні агресору», – зазначив Андрій Редозубов, капітан Сухопутних сил ЗСУ.

Нещодавно Метінвест передав 20 дронів, 35 потужних генераторів та 30 акумуляторів EcoFlow військовослужбовцям ГУР. Також 30 генераторів, 40 дронів, 20 тепловізорів та 30 EcoFlow отримали від компанії прикордонники, які захищають рубежі України на східному напрямку.

Як відомо, компанія є одним із найбільших постачальників спецсталі й захисної амуніції в Україні. Металурги передають на передову 150 тисяч бронежилетів, виготовлених із власної спецсталі, та розпочали виготовлення спеціальних броньованих щитів, які здатні захистити кулеметників та операторів іншої крупнокаліберної зброї від ураження стрілецькими боєприпасами та уламками.

Нагадаємо, «Сталевий фронт» – це мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова надають допомогу захисникам України. Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній Ахметова наразі сягнула 4,3 млрд грн.

Теги: прикордонники розвідка модель фронт 24 лютого

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