Міноборони закупить дрони для українських військових: скільки буде витрачено коштів

Міноборони отримало заявки від українських виробників на 75 безпілотників різних типів

Цього року Міноборони витратить на безпілотники 20 мільярдів гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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«Сьогодні ж ми отримали заявки від українських виробників на 75 БПЛА різних типів. Після консультацій з Генеральним Штабом ЗСУ, після випробувань, Міноборони ВЖЕ укладено 16 державних контрактів з українськими виробниками БПЛА», – написав очільник Міністерства оборони.

За словами міністра, розвиток ринку БпЛА є одним із ключових напрямів відомства. Зокрема йдеться про придбання дронів широкого спектру – «повітря – земля – вода». Також йдеться про обладнання для коригування артилерії, нанесення ураження ворогу (ударні дрони), доставки б/к, евакуації поранених тощо.

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«Наша мета – це і сучасна система ППО і ПРО, і потужний флот з береговою обороною, і бойова авіація. Так, перед нами непростий виклик – підвищення незалежності ВПК (читати – обороноздатності України) через забезпечення української армії продукцією українського виробництва», – зазначив Резніков.

Нагадаємо, за словами міністра оборони на сході України тривають запеклі бої, ситуація залишається складною, а українські сили контролюють обстановку. Втім, довкола закупівель Міністерством оборони України продуктів для Збройних Сил не вщухає скандал. Хвилю обурення експертів та громадськості викликав випадок можливого завищення цін на продукти у 2-3 рази.