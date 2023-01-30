Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони закупить дрони для українських військових: скільки буде витрачено коштів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Міноборони закупить дрони для українських військових: скільки буде витрачено коштів
Резніков розповів про ситуацію із дронами
www.24tv.ua

Міноборони отримало заявки від українських виробників на 75 безпілотників різних типів

Цього року Міноборони витратить на безпілотники 20 мільярдів гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Сьогодні ж ми отримали заявки від українських виробників на 75 БПЛА різних типів. Після консультацій з Генеральним Штабом ЗСУ, після випробувань, Міноборони ВЖЕ укладено 16 державних контрактів з українськими виробниками БПЛА», – написав очільник Міністерства оборони.

За словами міністра, розвиток ринку БпЛА є одним із ключових напрямів відомства. Зокрема йдеться про придбання дронів широкого спектру – «повітря – земля – вода». Також йдеться про обладнання для коригування артилерії, нанесення ураження ворогу (ударні дрони),  доставки б/к, евакуації поранених тощо. 

«Наша мета – це і сучасна система ППО і ПРО, і потужний флот з береговою обороною, і бойова авіація. Так, перед нами непростий виклик – підвищення незалежності ВПК (читати – обороноздатності України) через забезпечення української армії продукцією українського виробництва», – зазначив  Резніков. 

Нагадаємо,  за словами міністра оборони на сході України тривають запеклі бої, ситуація залишається складною, а українські сили контролюють обстановку. Втім, довкола закупівель Міністерством оборони України продуктів для Збройних Сил не вщухає скандал. Хвилю обурення експертів та громадськості викликав випадок можливого завищення цін на продукти у 2-3 рази.

Читайте також: 

Теги: міністр авіація Міноборони земля продукти скандал Facebook Олексій Резніков повітря

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Резніков назвав мету дезінформації Росії про «брудну бомбу»
Яка мета дезінформації Росії про «брудну бомбу»: роз'яснення Резнікова
26 жовтня, 2022, 05:32
Втрати росіян у війні проти України дуж значні
Скільки потрібно часу на відновлення армії РФ після втрат в Україні – оцінка Резнікова
30 грудня, 2022, 21:52
Росіяни, ймовірно, не наважаться на повторне вторгнення з Білорусі
Резніков заявив про загрозу нового наступу окупантів навесні
13 сiчня, 12:42
Challenger 2 — британський основний бойовий танк третього покоління
Будемо рухатися до перемоги швидше: Резніков прокоментував отримання британських танків
14 сiчня, 23:28
Резніков поділився світлиною з авіабази ВПС США у Німеччині
Резніков з авіабази «Рамштайн» анонсує хороші новини для ЗСУ (фото)
20 сiчня, 06:47
В’ячеслав Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ
Скандал із закупівлями Міноборони. Заступник Резнікова подав у відставку
24 сiчня, 09:55

Події в Україні

На Донеччині героїчно загинув 24-річний льотчик
На Донеччині героїчно загинув 24-річний льотчик
Росія готується до нового наступу на Україну – НАТО
Росія готується до нового наступу на Україну – НАТО
Міноборони закупить дрони для українських військових: скільки буде витрачено коштів
Міноборони закупить дрони для українських військових: скільки буде витрачено коштів
На скільки часу вистачить «вагнерівців»: аналітики спрогнозували долю Пригожина
На скільки часу вистачить «вагнерівців»: аналітики спрогнозували долю Пригожина
Росія перекидає до Білорусі нові підрозділи
Росія перекидає до Білорусі нові підрозділи
«Кадировці» згвалтували у Мелітополі пропагандистку з РФ та побили оператора
«Кадировці» згвалтували у Мелітополі пропагандистку з РФ та побили оператора

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Путін – Джонсону: Я не хочу робити тобі боляче, але ракета зробить це за хвилину
14K
Як зволікання Заходу з наданням Україні озброєння вплинуло на хід війни: оцінка ISW
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9531
Залишилися одні «зеки». Окупант злиться через втрати особового складу (перехоплення)
8216
Померла актриса столичного театру Лесі Українки 
6866
Обмін на «азовців». Адвокати Медведчука зайняли несподівану позицію

Новини

Санкції проти Росії вдарили ще по одній країні
Сьогодні, 17:42
Ракетний удар по Харкову та нові вибухи в Ірані: головне за ніч
Сьогодні, 07:28
Як зволікання Заходу з наданням Україні озброєння вплинуло на хід війни: оцінка ISW
Сьогодні, 06:41
Нові санкції України проти Росії та масована атака на військові об’єкти Ірану: головне за ніч
Вчора, 07:28
Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
27 сiчня, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
27 сiчня, 18:25

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту