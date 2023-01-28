Про важливість «весільних дронів» на передовій

Українська армія потребує негайних структурних реформ, бо ворог змінюється, і ми маємо думати як їх випереджати

Тривалу війну не можна цілий рік вести силами однієї і той же кадрової армії та досвідчених резервістів. Є тільки один шлях – навчити командирів воювати у нових умовах, зробити боєздатними недосвідчених мобілізованих солдат. А боєздатність починається з керованості.

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Ключове значення у позиційній піхотній війні має не солдат з автоматом, а солдат з дроном. Дрон, який вбиває, дрон, який дозволяє точно вражати ціль на далекій відстані, дрон, який прокладає шлях, дрон, який постійно поруч з солдатами.

Дрон – це керованість.

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У мене на даному етапі війни є всього три ключових критерія оцінки боєздатності військової частини:

Скільки у вас щоденно працює операторів дронів? Скільки у вас зараз квадрокоптерів «Мавік-3»? Хто керує аерозвідкою?

Що це означає?

Оскільки штатних посад у ротах, батальонах та бригадах нема, значить, командир виділив позаштатні посади для операторів, і розуміє які завдання вони у нього виконують. Значить, це не показуха, а реальні робочі команди, і про керованість командир подбав. Командир, який знає приблизно кількість «Мавіків», дбає про забезпечення ключовою системою розвідки та управління для піхоти, значить і інше забезпечення управління та розвідки він продумав. Командир, в залежності від посади, або керує аеророзвідкою сам, або делегує повністю цю сферу авторитетному та наближеному до себе керівнику, який має усі повноваження. Значить управління дронами здійснюється цілеспрямовано, а інформація швидко розподіляється по усіх ланках.

Українська армія потребує негайних структурних реформ, бо ворог змінюється, і ми маємо думати як їх випереджати.

На рівні роти, батальону, бригади, мають бути створені штатні відділення, взводи, роти, які оснащені найпростішими квадрокоптерами, які доступні на цивільному ринку, для забезпечення ситуаційної обізнаності, і в першу чергу для управління власними військами. Так, в першу чергу «Мавік» потрібен, щоб керувати мобілізованими, та бачити ситуацію на власні очі. Щоб солдат і командир на кожній позиції отримували достовірну інформацію з дрона, а не через уривчасті та емоційні перемовини по рації. Фронт дронів замість фронту СПшек.

І тому коли наші високі керівники обговорюють у деяких випадках «втрату керованості військ», то вони мають в першу чергу відповісти: а що зробено для створення системи ситуаційної обізнаності для армії мобілізованих не навчених солдат? Чи створені штатні посади операторів, військово-облікова спеціальність? Чи є центр підготовки операторів «мавіків», чи є центр підготовки для тактики та застосування груп дронів? Як думаєте, що краще забезпечить керованість у бою – «мавік» чи кримінальний кодекс?

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Тому не вимагайте керованість від когось, а створіть керованість – створюйте відділення, взводи та роти «Мавіків». «Весільними» їх можуть вважати тільки «весільні міністри» та «весільні генерали». Не починайте з великих дорогих красивих дронів, почніть з простого надійного квадрокоптера.

Не шукайте як виконати план з «мобіків» – почніть з виконання плану по «мавіках». Щоб перемогти треба витрачати «мавіків» більше, ніж людей. «Мавік» можна придбати за 70-100 тисяч, життя загиблого держава оцінила у 15 мільйонів, це 150 «мавіків» як мінімум. Тому «мавіки», а не «мобіки».