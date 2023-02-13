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Метінвест передав запорізьким військовим 550 бронежилетів американського зразка

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Метінвест передав запорізьким військовим 550 бронежилетів американського зразка
Бійці зазначають, що ця амуніція зручна, неважка й надійно захищає від куль та уламків
фото: Метінвест

Група Метінвест є одним із найбільших постачальників спецсталі й захисної амуніції в Україні

Військовослужбовці, які стануть до лав ЗСУ в Запоріжжі, отримали 550 бронежилетів 4-го класу захисту американського зразка, які витримують влучання калібрів 5,45 та 7,62. Передала бронежилети компанія Метінвест, в межах мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова «Сталевий Фронт».

Сталь для цих бронежилетів виробив на своїх підприємствах Метінвест. Військові вже встигли оцінити їхні переваги: вони зазначають, що амуніція зручна, неважка й надійно захищає від куль та уламків.

«Броня ніколи не буває зайвою. Ми дуже дякуємо Метінвесту, який передав нам цю амуніцію. Вона дуже гарної якості. Ці бронежилети – американський стандарт, плита 25 на 30. Це те, що треба бійцю для зручності та надійного захисту на полі бою», – зауважив військовий на позивний «Старпом».

Як відомо, Група Метінвест є одним із найбільших постачальників спецсталі й захисної амуніції в Україні. Металурги передають на передову понад 150 тисяч бронежилетів, виготовлених із власної спецсталі, та розпочали виготовлення спеціальних броньованих щитів, які здатні захистити кулеметників та операторів іншої крупнокаліберної зброї від ураження стрілецькими боєприпасами та уламками. Крім того, Метінвест поставив бійцям на передову 100 модульних укриттів, виготовлених із хвилястої сталі: кожне таке укриття при заглибленні під землю на 1,5 метри витримує 152-мм артилерійський обстріл.

Як відомо, «Сталевий фронт» – це мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова передали на передову 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, понад 1200 дронів та 1800 тепловізорів, дальномірів та камер, а також дві тисячі рацій. Крім того, на фронт було направлено майже 800 автомобілів та мільйон літрів пального. Загальна ж сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній наразі сягнула 4,3 млрд грн.

Теги: обстріл військові укриття фронт Рінат Ахметов

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