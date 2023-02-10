Метінвест у 2022 році сплатив 20,5 млрд грн податків

Українські підприємства Метінвесту торік збільшили плату за користування надрами на 10% проти 2021 року

З урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств група Метінвест у 2022 році перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 20,5 млрд грн податків та зборів.

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«Минулий рік був дуже складним для всієї країни й для бізнесу зокрема. Підприємства Метінвесту в Україні працюють під постійною загрозою ворожих обстрілів та в умовах дефіциту електроенергії. Нам довелося перебудувати роботу, зокрема через зупинення маріупольських комбінатів і логістичні обмеження. Проте Група залишається одним із найбільших платників податків у державі й одним із найбільших приватних спонсорів української армії. Ми й надалі будемо надійною опорою для країни – до і після перемоги України над ворогом», – заявив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Трійка найбільших відрахувань Групи в Україні виглядає так: податок на прибуток – 6,6 млрд грн, єдиний соціальний внесок – понад 4 млрд грн і податок на доходи фізичних осіб – 3,7 млрд грн.

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Водночас в умовах воєнних дій українські підприємства Метінвесту торік збільшили плату за користування надрами на 10% проти 2021 року – до 3,2 млрд грн, а плату за землю на 28% – до 1,1 млрд грн.

Також значним джерелом наповнення державного та місцевих бюджетів України у 2022 році став екологічний податок, що становить понад 600 млн грн.