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    Суспільство

    Мінфін США отримав нові повноваження для запровадження санкцій

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    США попереджали Туреччину, що операція проти курдів матиме наслідки - Мінфін США отримав нові повноваження для запровадження санкцій
    США попереджали Туреччину, що операція проти курдів матиме наслідки

    Мінфін зможе вводити нові значні санкції щодо «будь-якої особи», що має зв’язки з урядом Туреччини

    Президент США Дональд Трамп наділив Федеральне казначейство новими виконавчими повноваженнями.

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Відтепер Міністерство фінансів США зможе, за погодженням з Трампом і главою Держдепартаменту Майком Помпео, вводити нові значні санкції щодо «будь-якої особи», що має зв’язки з урядом Туреччини.

    Постійний представник США в ООН Келлі Крафт 10 жовтня попередила Туреччину, що операція проти курдів на північному сході Сирії матиме наслідки, якщо Анкара не захистить вразливі категорії населення і не зуміє стримати терористичне угрупування «Ісламська держава».

    Країни Європейського союзу обговорять можливе введення санкцій проти Туреччини в зв’язку з її операцією на півночі Сирії на найближчому саміті ЄС, що відбудеться наступного тижня в Брюсселі, заявила французький міністр у справах ЄС Амелі де Моншален.

    Більшість держав ЄС різко засудило турецьку операцію проти сирійських курдів.

    Рада Безпеки ООН напередодні на вимогу низки європейських країн за зачиненими дверима обговорила ситуацію в Сирії. Ніяких заяв за підсумками обговорення не ухвалили.

    ЄС Мінфін США міністр санкції ООН Дональд Трамп Анкара держава Ісламська держава президент населення
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