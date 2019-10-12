Туреччина заявила про масштабну ліквідацію терористів в Сирії



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Як повідомляє Туреччина, позиції терористів були обстріляні як із землі, так і з повітря

Станом на 11 жовтня турецькі військові сили офіційно підтвердили загибель одного військового

Міністерство оборони Туреччини повідомило, що під час операції «Мирна весна» було ліквідовано 415 терористів на півночі Сирії.

Про це повідомляє пресслужба відомства Twitter, пише РБК-Україна.

Як повідомляється, позиції терористів були обстріляні як із землі, так і з повітря.

«Терористичні позиції PKK/PYD-YPG були ефективно вражені з землі та повітря», - йдеться в повідомленні.

Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415’e ulaştı.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 12 октября 2019 г.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина оголосила про початок військової операції в північно-східній частині Сирії з метою створення «безпечної зони».

Станом на 11 жовтня турецькі військові сили офіційно підтвердили загибель одного військового.

За повідомленням курдських сил у Сирії, під час операції було ліквідовано як мінімум 14 турецьких військових.

Також повідомлялося, що під час обстрілу турецької армії в Сирії загинули вісім мирних жителів. 20 осіб отримали поранення.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг повідомив, що НАТО не розглядає питання про виключення Туреччини зі складу Альянсу після початку військової операції в Сирії.

До цього Франція, Німеччина, Великобританія і США засудили дії Туреччини.