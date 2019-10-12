З в’язниці у Сирії втекли терористи ІДІЛ



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Втеча сталася після того, як цей район був обстріляний турецькими військовими

П’ять бойовиків терористичної організації «Ісламська держава» втекли з в’язниці після обстрілу північного сходу Сирії з боку турецьких військових.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, затриманим вдалося втекти з в’язниці в місті Камишли, що на північному сході Сирії.

Також повідомляється, що втеча терористів сталася після того, як цей район був обстріляний турецькими військовими.

Нагадаємо, 9 жовтня, армія Туреччини увійшла на територію Сирії.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан ініціював невідкладне проведення зустрічі міжнародної коаліції з боротьби з «Ісламською державою».