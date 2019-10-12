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    У світі

    У штаб-квартирі ООН відключать світло та опалення через брак коштів

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    У штаб-квартирі ООН відключать світло та опалення через брак коштів

    Криза пов’язана з недоплатами держав в бюджет організації

    У штаб-квартирі ООН обмежать витрату електроенергії, роботу ескалаторів і опалювальних систем через проблеми з фінансами.

    Про це повідомляє РІА «Новини».

    Про такі заходи розпорядився генсек структури Антоніу Гутерреш.

    Як повідомляється, криза пов’язана з недоплатами держав в бюджет організації.

    «Якщо бути точніше, ситуація з ліквідністю організації з точки зору доступних готівкових коштів, є жахливою», – заявили в організації.

    Відзначається, що дана ситуація є найважчою кризою готівки, з яким ООН стикалася за останні 10 років.

    бюджет ООН опалення криза
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