У штаб-квартирі ООН відключать світло та опалення через брак коштів



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Криза пов’язана з недоплатами держав в бюджет організації

У штаб-квартирі ООН обмежать витрату електроенергії, роботу ескалаторів і опалювальних систем через проблеми з фінансами.

Про це повідомляє РІА «Новини».

Про такі заходи розпорядився генсек структури Антоніу Гутерреш.

Як повідомляється, криза пов’язана з недоплатами держав в бюджет організації.

«Якщо бути точніше, ситуація з ліквідністю організації з точки зору доступних готівкових коштів, є жахливою», – заявили в організації.

Відзначається, що дана ситуація є найважчою кризою готівки, з яким ООН стикалася за останні 10 років.