Міністерство охорони планує створити Офіс пацієнта



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Офіс пацієнта буде точкою комунікації, з якої потім будуть виходити всі необхідні для пацієнтів рішення, системні зміни - Скалецька

Ми створюємо Офіс пацієнта, щоб вся комунікація здійснювалася не через вулицю, дзвінки, а через один структурований інструмент - Скалецька

Міністерство охорони здоров'я України планує створити Офіс пацієнта, за допомогою якого буде здійснюватися комунікація пацієнтів з міністерством.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на слова міністра Зоряни Скалецької.

«Ми створюємо Офіс пацієнта, діяльність якого пов'язана з тим, щоб всі звернення, вся комунікація здійснювалася не через вулицю, дзвінки, а через один структурований інструмент, точку входу. Офіс пацієнта очолить міністр. Також в ньому буде секретаріат, який буде організовувати його роботу. Це буде та точка комунікації, з якої потім будуть виходити всі необхідні для пацієнтів рішення, системні зміни»,- сказала вона.

Нагадаємо, Скалецька призначена міністром охорони здоров'я 29 серпня 2019 року. Новий міністр - фахівець в галузі медичного та фармацевтичного права. Експерт з питань медичної реформи в об'єднанні громадських активістів «Реанімаційний пакет реформ».

У 2018 році в Україні стартувала медреформа первинної медицини. Одним з нововведень став вибір сімейного лікаря та підписання з ним декларації.

Другий етап реформи повинен був стартувати 1 липня 2019 роки (пацієнтам повинні були почати надавати послуги за програмою «Безкоштовна діагностика»), але його запуск відклали. В результаті з 1 липня почалася підготовка до наступного етапу реформи (вона включає комп'ютеризацію лікарень, їх оснащення належним обладнанням та інше).

Скалецька заявляла, що дата впровадження наступних етапів медичної реформи буде залежати від бюджету.