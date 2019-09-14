У Міністерстві освіти і науки розповіли про пріоритети змін у школі



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Ганна Новосад: Зі школи треба прибрати страх, який вона перейняла з радянської освітньої парадигми

Один із пріоритетів змін в українській школі полягає у наданні дітям можливості бути суб’єктами освітнього процесу, також зі школи треба прибрати страх, який вона перейняла з радянської освітньої парадигми. Про це заявила міністр освіти і науки України Ганна Новосад на 16-й щорічній зустрічі YES, передає пресслужба МОН.

«Українська школа, на жаль, перейняла всі ті негативи, які мала радянська система освіти. Це школа, часто побудована на страху всіх до всіх – учня до вчителя, вчителя до директора, директора до міністерства. Якщо ми не заберемо цей страх, який сковує будь-який творчий потенціал, будь-яку можливість до діалогу, говорити про щасливих громадян ми не зможемо», – зазначила міністр.

Другий пріоритет змін у школі, з її слів, – «надання учням можливості бути суб’єктами освітнього процесу». Діти повинні мати можливість давати зворотній зв’язок, обирати предмети для навчання та працювати за індивідуальними освітніми траєкторіями.

«Це ще під час шкільного навчання допоможе виховувати громадян, які зможуть робити свідомий вибір у житті», - впевнена Новосад.

За її словами, система шкільної освіти має ключове значення у формуванні тих навичок, які можуть допомогти особистості досягти щастя. Саме тому важливо, щоб під час навчання у школі діти мали можливість розвинути творчі здібності, стати відкритими особистостями, які можуть робити власний вибір.