Гончарук назвав терміни початку нової програми співпраці з МВФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для обговорення нової програми місія МВФ прибула до Києва у вересні

Консультації з місією МВФ щодо нової програми та її умов досі тривають

Нова програма співробітництва України з Міжнародним валютним фондом може розпочнеться до кінця року.

Про це повідомив прем’єрміністр Олексій Гончарук.

«Очікуємо, що програма може бути розпочата наприкінці року», — сказав Гончарук.

У свою чергу міністр економіки Оксана Маркарова наголосила, що консультації з місією МВФ щодо нової програми та її умов досі тривають.

«Місія МВФ працює. Ми поки нічого не коментуємо. Робота розпочата. Тривають активні консультації. Яка буде програма, які будуть умови, ми повідомимо, як тільки у нас буде вимальовуватися ця програма», - пояснила вона.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що Україна отримає від МВФ 5 млрд доларів за новою програмою.

Для обговорення нової програми місія МВФ прибула до Києва у вересні.

Нагадаємо, новий Кабмін має намір працювати над тим, щоб програма співпраці з Міжнародним валютним фондом була останньою, і Україна могла «жити без кредитів».