Депутатка від «Слуги народу»: в Україні пора приглушити свободу слова



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Депутатка Ольга Василевська-Смаглюк до виборів влітку працювала на каналі «1+1»

«Мені здається, що у нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора б трошки приглушити», - заявила Ольга Василевська-Смаглюк

Народна депутатка від «Слуги народу» та колишня журналістка «1+1» Ольга Василевська-Смаглюк виступила за обмеження свободи слова «з поваги до інституту президентства».

Про це вона сказала в ефірі телеканалу «Настоящее время».

«Мені здається, що у нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора б трошки приглушити, з поваги до інституту президентства фільтрувати свою мову», - заявила Василевська-Смаглюк, коментуючи справу проти нардепки Федини та волонтерки Звіробій.

«Якби справді це відбувалося десь у Криму в нинішніх умовах або в Росії, то цю людину (волонтерку Марусю Звіробій. - ред.) - не чекали б санкції суду для того, щоб провести там обшук, її би просто посадили у в'язницю без суду і слідства», - сказала вона.

Раніше повідомлялося, що детективи Державного бюро розслідувань вранці 28 листопада прийшли з обшуками до будинку волонтера Марусі Звіробій в Калинівці, яка разом з нардепом Софією Фединою підозрюється в плануванні вбивства президента Володимира Зеленського.

Федина вважає обшуки у будинку Звіробій хамством з боку Держбюро розслідувань.

Як відомо, раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини і Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського.