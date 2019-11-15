Уряд ініціює введення посади омбудсмена, який боротиметься з фейками



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Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його перший заступник Анатолій Максимчук презентують засоби та інструменти боротьби з дезінформацією

Функції омбудсмена з питань інформації полягатимуть у моніторингу інформаційного простору, перевірці інформації на наявність дезінформації із залученням фактчекінгових організацій та розгляд скарг щодо дезінформації

Уряд ініціює введення посади омбудсмена, який боротиметься з фейками. Про це стало відомо на робочій зустрічі керівників Міністерства культури, молоді та спорту України з керівниками ЗМІ, шо зараз триває. Тема зустрічі: «Свобода слова, захист журналістів, та захист інформаційного простору України від дезінформації (маніпуляцій та фейків).

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його перший заступник Анатолій Максимчук презентують концептуальне бачення міністерства у підході до цих важливих тем.

Функції омбудсмена з питань інформації полягатимуть в наступному:

моніторинг інформаційного простору,

перевірка інформації на предмет наявності ознак дезінформації із залученням фактчекінгових організацій,

розгляд скарг щодо дезінформації,

звернення до суду з метою захисту інтересів суспільства.

Представники уряду також ініціюють запровадження індексу достовірності новин.

Фото: Главком

Урядовці пропонують не називати інформацію «новинами», якщо така інформація новинами не є, ідентифікувати контент, розміщення якого було оплачене третьою особою (реклама ідентифікується за окремими правилами).

В уряді пропонують також посилити відповідальність за недостовірну інформацію.

Фото: Главком

Зазначимо, що ці пропозиції уряду винесуть для обговорення.

Як відомо, 6 листопада у Верховній Раді розпочалися парламентські слухання «Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення».

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський створив Раду з питань свободи слова, до якої увійшли 15 осіб.