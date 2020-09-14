Міністр культури отримав яйцем у вухо перед пресконференцією з нагоди 100 днів на посаді
Олександр Ткаченко пов’язав інцидент із забудовниками
Міністр культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка отримав яйцем у вухо перед пресконференцією, що була присвячена його першим 100 дням на посаді. Відео інциденту опублікував «4 канал».
Невідомий чоловік кинув у міністра яйце і пішов геть.
Ткаченко сказав, що йому потрапили в вухо і пов’язав інцидент із забудовниками.
«Ми зупинили масову видачу дозволів, і очевидно, що наші зусилля повернути державі Укркінохроніку теж викликають своєрідні хвилі любові до мене з різних боків», — заявив Ткаченко на пресконференції.
До відома, Олександр Ткаченко — колишній медіаменеджер, ексгендиректор 1+1 медіа. Пройшов до Верховної Ради за списками «Слуги народу» і став головою парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.
4 червня парламент призначив його міністром культури і інформаційної політики.