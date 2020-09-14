Міністр культури отримав яйцем у вухо перед пресконференцією з нагоди 100 днів на посаді



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Очевидно, що наші зусилля повернути державі Укркінохроніку теж викликають своєрідні хвилі любові до мене з різних боків, - Олександр Ткаченко

Олександр Ткаченко пов’язав інцидент із забудовниками

Міністр культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка отримав яйцем у вухо перед пресконференцією, що була присвячена його першим 100 дням на посаді. Відео інциденту опублікував «4 канал».

Невідомий чоловік кинув у міністра яйце і пішов геть.

Ткаченко сказав, що йому потрапили в вухо і пов’язав інцидент із забудовниками.

«Ми зупинили масову видачу дозволів, і очевидно, що наші зусилля повернути державі Укркінохроніку теж викликають своєрідні хвилі любові до мене з різних боків», — заявив Ткаченко на пресконференції.

До відома, Олександр Ткаченко — колишній медіаменеджер, ексгендиректор 1+1 медіа. Пройшов до Верховної Ради за списками «Слуги народу» і став головою парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

4 червня парламент призначив його міністром культури і інформаційної політики.