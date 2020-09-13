У МОЗ обурені масовим святкуванням Дня міста у Дніпрі



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У Дніпрі влаштували великий концерт Фото Dniprorada.gov.ua

«На таких заходах навіть кілька хворих людей можуть інфікувати сотні-тисячі інших» – Степанов

Лазерне шоу, багатотисячний концерт і поїдання рекордної піци. У Дніпрі масштабно відсвяткували День міста, що викликало обурення у Міністерстві охорони здоров’я. Про це Степанов заявив 13 вересня на брифінгу в Києві.

«Коли сьогодні зранку я побачив світлини зі святкування Дня міста у Дніпрі, де зібралися тисячі або десятки тисяч людей, у мене виникло запитання до місцевої влади. Знаючи вас, я точно знаю, що ви усвідомлюєте, що таке COVID-19. Ви усвідомлюєте, які ризики становить ця хвороба. Я розумію, що зараз у вас відбуваються політичні процеси, які йдуть по всій країні. Але так свідомо почати проводити концерти, я навіть на кажу, що вони заборонені постановою Кабміну», – сказав Степанов.

Соціальної дистанції не дотримувався навіть мер Дніпра Борис Філатов

Міністр підкреслив, що масові заходи заборонені, оскільки це спричиняє велике скупчення людей, які не користуються засобами індивідуального захисту, і зберігати соціальну дистанцію в таких умовах неможливо. На таких заходах навіть декілька осіб з коронавірусом можуть інфікувати сотні або й тисячі людей.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 12 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2476 людей. Це на 627 випадків менше, ніж днем раніше (3103). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу. Одужали за минулу добу – 547 людей (днем раніше –1341), померли 30 – (72).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 13 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 154335 людей, одужали 68893 особи, летальних випадків – 3178.