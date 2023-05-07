Мінлива хмарність, місцями значні дощі: прогноз погоди на 7 травня

У західних областях сьогодні піде помірний, а місцями значний дощ

У неділю, 7 травня, в Україні буде спостерігатися переважно мінлива хмарність, на заході – хмарно з проясненнями і дощі. Температура повітря коливатиметься від 0° вночі до 20° вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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У західних областях сьогодні буде хмарно з проясненнями, піде помірний, а місцями значний дощ. Температура вночі становитиме 2-7° тепла, вдень – 7-12°. На Закарпатті вдень очікується 15-20°. На високогір'ї Карпат вночі та вдень – 2-7° тепла.

На решті території прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Лише на Житомирщині та Вінниччині місцями піде короткочасний дощ. Температура вночі становитиме 1-6° тепла, на поверхні ґрунту (на Чернігівщині та Сумщині й у повітрі) вдарять заморозки 0-5°, на півдні країни – 4-9° тепла. Температура вдень підніметься до 9-14°, у південній та південно-східній частинах – до 15-20°.

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Вітер переважатиме північно-східний та східний, 7-12 м/с, на Приазов'ї місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області в цю неділю очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер пануватиме північно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі становитиме 1-6° тепла, на поверхні ґрунту вдарять заморозки 0-5°, а вдень прогріється до 9-14° тепла. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 4-6° тепла, а вдень – 11-13°.