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На що піде Байден, аби врятувати Україну: журналісти зробили припущення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
На що піде Байден, аби врятувати Україну: журналісти зробили припущення
У Китаї спрогнозували, що робитиме Байден у разі загрози краху України
Маргарита Ретуєва/LIGA.net

Китайські журналісти вважають, що Байден готовий відправити військових в Україну без згоди НАТО

Президент США Джо Байден може відправити військових в Україну навіть без згоди НАТО. Такі дії американського лідера у разі загрози Україні припустили журналісти китайського видання Asia Times.

«Якщо Байден передбачає швидкий крах України, не можна виключати й американське втручання. Відправити «добровольців» він зможе і без будь-якого (альянсу – Главком) НАТО, але навіть у цьому випадку є підстави думати, що альянс не вистоить – і не тому, що на нього напали, а тому, що його обдурили», – вважають журналісти видання.

Байден уже сказав, що не дозволить Україні впасти. Але навіть в адміністрації дехто ставить під сумнів доцільність підтримки великого наступу, посилаючись на побоювання, що українці не мають військ або тактики для успіху.

«В Україні більше немає військово-повітряних сил, навіть з додаванням, можливо, дюжини старих МІГ-29, придбаних у країн НАТО. Деякі з них непридатні для польотів, а інші розбираються  та використовуються на запчастини. Українські бойові винищувачі повинні протистояти більш досконалим російським винищувачам, включаючи грізний Су-35, і виживати в бою з мобільною російською ППО. Що б не мала Україна, її повітряні сили не можуть витримати більше кількох днів у великому бою, якщо так. І все ж Україна планує новий наступ. Можливо, президент США Джо Байден планує надати українській армії підтримку з повітря або принаймні підморгнув у бік президента України Володимира Зеленського», – йдеться у статті Asia Times.

Китайці пророкують і інший сценарій. За словами авторів статті, наскільки добре американська авіація буде працювати проти ешелонованої російської протиповітряної оборони, невідомо. Але гірше, що росіяни можуть атакувати американські бази за межами України, зокрема в Польщі та Румунії, значно посиливши війну у відповідь на американську ескалацію.

Раніше американський правозахисник Аджаму Барака висловив думку, що Байден має намір повторити «афганський сценарій» в Україні. На його думку, спочатку адміністрація американського лідера закликала Київ відмовитися від Мінських угод і перейти до військової стратегії взяття Криму та Донбасу, але тепер «готується до афганського сценарію в Україні».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Вашингтон виділив Україні новий пакет військової допомоги на суму $325 ммлн. Ці гроші будуть витрачені на оборонну продукцію та навчання українських військових.

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Теги: Джозеф Байден наступ Вашингтон повітря президент Україна навчання українці гроші путін авіація росіяни

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