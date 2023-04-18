Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мінлива хмарність та дощі: прогноз погоди на 18 квітня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Мінлива хмарність та дощі: прогноз погоди на 18 квітня
Удень 18 квітня дощитиме в більшості українських областей
фото: Pixabay

Весняне тепло поки що не квапиться

У вівторок, 18 квітня, в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У більшості регіонів удень дощитиме. Температура в країні коливатиметься від 1° тепла вночі до 20° вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Уночі на Закарпатті та Прикарпатті піде невеликий дощ, а вдень він розповсюдиться на більшість областей.

Вітер переважатиме східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура в країні вночі становитиме 3-8° тепла, а вдень прогріється до 11-16°. У Криму та на Закарпатті очікується до 20°. На високогір'ї Карпат місцями випаде невеликий мокрий сніг, а температура вночі та вдень становитиме 1-6° тепла.

Мінлива хмарність та дощі: прогноз погоди на 18 квітня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області синоптики також прогнозують мінливу хмарність.

Уночі опадів не очікується, а вдень місцями піде невеликий дощ.

Вітер переважатиме східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 3-8° тепла, а вдень прогріється до 11-16°. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 6-8°, а вдень – 13-15° тепла.

Теги: прогноз погоди весна дощ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удень 18 квітня дощитиме в більшості українських областей
Мінлива хмарність та дощі: прогноз погоди на 18 квітня
Сьогодні, 05:08
Рівень води у Дніпрі різко піднявся
У столиці потоп: влада готується евакуювати киян (фото)
15 квiтня, 10:55
Негода на Київщині: столичним набережним загрожує підтоплення, до Іванкова лише в об'їзд (фото)
Негода на Київщині: столичним набережним загрожує підтоплення, до Іванкова лише в об'їзд (фото)
14 квiтня, 10:11

Суспільство

Мінлива хмарність та дощі: прогноз погоди на 18 квітня
Мінлива хмарність та дощі: прогноз погоди на 18 квітня
18 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Захмарні премії мера Тернополя: суд розглядає справу (відео)
Захмарні премії мера Тернополя: суд розглядає справу (відео)
«Сталевий фронт» передав на фронт потужний дрон DJI Matrice 30T
«Сталевий фронт» передав на фронт потужний дрон DJI Matrice 30T
Розстріли дітей та страти полонених: «вагнерівці» зізналися у звірствах в Україні
Розстріли дітей та страти полонених: «вагнерівці» зізналися у звірствах в Україні
Україна вже зараз може ізолювати Крим від Росії, вдаривши по Керченському мосту – Волкер
Україна вже зараз може ізолювати Крим від Росії, вдаривши по Керченському мосту – Волкер

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
«Моторошна депресія». Стала відома реакція оточення Путіна на ордер на його арешт
48K
Скоро український контрнаступ? ЗМІ знайшли точну дату в секретних документах США
18K
«Лабораторія Касперського» працює на російську армію. Компанія сама оприлюднила докази
12K
Захмарні премії мера Тернополя: суд розглядає справу (відео)
9770
У Польщі вручатимуть повістки та працюватимуть медкомісії: чи варто хвилюватись українцям
7153
Нова тактика Путіна. Голова МЗС Німеччини пояснила, як реагуватиме світ

Новини

ГУР встановило ім'я окупанта, який вчинив криваву розправу над українським полоненим
Вчора, 20:18
Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
16 квiтня, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
16 квiтня, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
16 квiтня, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
16 квiтня, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
16 квiтня, 04:45

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту