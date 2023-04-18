Мінлива хмарність та дощі: прогноз погоди на 18 квітня

Весняне тепло поки що не квапиться

У вівторок, 18 квітня, в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У більшості регіонів удень дощитиме. Температура в країні коливатиметься від 1° тепла вночі до 20° вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Уночі на Закарпатті та Прикарпатті піде невеликий дощ, а вдень він розповсюдиться на більшість областей.

Вітер переважатиме східний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура в країні вночі становитиме 3-8° тепла, а вдень прогріється до 11-16°. У Криму та на Закарпатті очікується до 20°. На високогір'ї Карпат місцями випаде невеликий мокрий сніг, а температура вночі та вдень становитиме 1-6° тепла.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області синоптики також прогнозують мінливу хмарність.

Уночі опадів не очікується, а вдень місцями піде невеликий дощ.

Вітер переважатиме східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 3-8° тепла, а вдень прогріється до 11-16°. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 6-8°, а вдень – 13-15° тепла.