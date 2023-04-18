Мінлива хмарність та дощі: прогноз погоди на 18 квітня
Весняне тепло поки що не квапиться
У вівторок, 18 квітня, в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У більшості регіонів удень дощитиме. Температура в країні коливатиметься від 1° тепла вночі до 20° вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Уночі на Закарпатті та Прикарпатті піде невеликий дощ, а вдень він розповсюдиться на більшість областей.
Вітер переважатиме східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура в країні вночі становитиме 3-8° тепла, а вдень прогріється до 11-16°. У Криму та на Закарпатті очікується до 20°. На високогір'ї Карпат місцями випаде невеликий мокрий сніг, а температура вночі та вдень становитиме 1-6° тепла.
У Києві та області синоптики також прогнозують мінливу хмарність.
Уночі опадів не очікується, а вдень місцями піде невеликий дощ.
Вітер переважатиме східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура по області вночі становитиме 3-8° тепла, а вдень прогріється до 11-16°. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 6-8°, а вдень – 13-15° тепла.
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