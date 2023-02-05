Міноборони назвало три цілі атак РФ по цивільній інфраструктурі України

Резніков додав, що Україна як держава свого часу зробила стратегічну помилку, віддавши за російський газ, озброєння, яке сьогодні Росія використовує проти нас

Зараз Україна отримує більше засобів протиповітряної оборони, що дозволяє вирівняти захист на тих ділянках, які були послаблені

Обстрілюючи цивільну інфраструктуру та мирних громадян України, російський агресор має перед собою три мети, кінцева з яких – примусити до перемовин на своїх умовах. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час спілкування із журналістами, повідомляє «Укрінформ».

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«Перша – це виснаження нашого ППО з метою послаблення нашої спроможності стримати їх. Друге – занурення України в темряву, холод, позбавлення нормальних умов, і це послабить дух українців, за їх стратегічним планом. Як тільки це послабить дух українців, за їх очікуваннями, вони почнуть тиснути на уряд, на Президента: не можете нас захистити, давайте щось робити. Оце «щось робити» – це третій план примусити нас сісти за стіл перемовин зараз, на їх умовах. Приблизно така стратегія», – сказав Резніков.

Як наголосив міністр, зараз Україна отримує більше засобів протиповітряної оборони, що дозволяє вирівняти захист на тих ділянках, які були послаблені.

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Резніков додав, що Україна як держава свого часу зробила стратегічну помилку, віддавши за російський газ, озброєння, яке сьогодні Росія використовує проти нас. Втім завдяки допомозі партнерів ми суттєво наростили спроможності захисту, нагадав міністр.

Водночас, як наголосив міністр, спроможності РФ вести такі масовані обстріли падають. Також знижується їх спроможність виробляти ракети, особливо після введення санкцій. Зараз, за його словами, дослідження залишків російських ракет свідчать про використання нещодавно виготовлених боєприпасів, тоді як на початку масованих обстрілів Росія використовувала проти України ракети з радянських запасів.

Нагадаємо, триває 347-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Кремінна і Шипилівка Луганської області та Верхньокам’янське, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка на Донеччині