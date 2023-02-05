Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Міноборони назвало три цілі атак РФ по цивільній інфраструктурі України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони назвало три цілі атак РФ по цивільній інфраструктурі України
Резніков додав, що Україна як держава свого часу зробила стратегічну помилку, віддавши за російський газ, озброєння, яке сьогодні Росія використовує проти нас
фото з відкритих джерел

Зараз Україна отримує більше засобів протиповітряної оборони, що дозволяє вирівняти захист на тих ділянках, які були послаблені

Обстрілюючи цивільну інфраструктуру та мирних громадян України, російський агресор має перед собою три мети, кінцева з яких – примусити до перемовин на своїх умовах. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час спілкування із журналістами, повідомляє «Укрінформ».

«Перша – це виснаження нашого ППО з метою послаблення нашої спроможності стримати їх. Друге – занурення України в темряву, холод, позбавлення нормальних умов, і це послабить дух українців, за їх стратегічним планом. Як тільки це послабить дух українців, за їх очікуваннями, вони почнуть тиснути на уряд, на Президента: не можете нас захистити, давайте щось робити. Оце «щось робити» – це третій план примусити нас сісти за стіл перемовин зараз, на їх умовах. Приблизно така стратегія», – сказав Резніков.

Як наголосив міністр, зараз Україна отримує більше засобів протиповітряної оборони, що дозволяє вирівняти захист на тих ділянках, які були послаблені.

Резніков додав, що Україна як держава свого часу зробила стратегічну помилку, віддавши за російський газ, озброєння, яке сьогодні Росія використовує проти нас. Втім завдяки допомозі партнерів ми суттєво наростили спроможності захисту, нагадав міністр.

Водночас, як наголосив міністр, спроможності РФ вести такі масовані обстріли падають. Також знижується їх спроможність виробляти ракети, особливо після введення санкцій. Зараз, за його словами, дослідження залишків російських ракет свідчать про використання нещодавно виготовлених боєприпасів, тоді як на початку масованих обстрілів Росія використовувала проти України ракети з радянських запасів.

Нагадаємо, триває 347-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Кремінна і Шипилівка Луганської області та Верхньокам’янське, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка на Донеччині

Теги: росія міністр держава Україна Олексій Резніков озброєння Бахмут обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти обстріляли Харків двома ракетами типу С-300
Удар по Харкову: стали відомі нові деталі обстрілу (фото)
Сьогодні, 11:51
За добу росіяни 60 разів обстріляли територію Херсонщини
Окупанти за добу 60 разів обстріляли Херсонщину: є загиблий та поранений
Сьогодні, 10:58
Під обстріл на Запоріжжі потрапили російські пропагандисти і топ-чиновник
Під обстріл на Запоріжжі потрапили російські пропагандисти і топ-чиновник
Сьогодні, 09:03

Суспільство

Україна повернула дітей, яких незаконно депортували в Росію
Україна повернула дітей, яких незаконно депортували в Росію
Міноборони назвало три цілі атак РФ по цивільній інфраструктурі України
Міноборони назвало три цілі атак РФ по цивільній інфраструктурі України
Радник Залужного розповів, яка зброя потрібна Україні, аби наступати
Радник Залужного розповів, яка зброя потрібна Україні, аби наступати
Російська ракета в Краматорську вбила директорку школи та її чоловіка. Історія подружжя
Російська ракета в Краматорську вбила директорку школи та її чоловіка. Історія подружжя
Залужний тепло привітав друга і колегу з ювілеєм
Залужний тепло привітав друга і колегу з ювілеєм
Верещук розповіла, як відбуватиметься евакуація людей із небезпечних регіонів
Верещук розповіла, як відбуватиметься евакуація людей із небезпечних регіонів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
15K
Болгарський політик розказав, як український посол нашкодив наданню зброї України
9067
Недільний ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги (оновлено)
8803
У росіян закінчилися «пряники»: мер Мелітополя про ситуацію на тимчасово окупованих територіях
7871
Новий наступ окупантів: Путін затягує свій кінець
7402
Резніков скликає пресконференцію. Оголосить про відставку?

Новини

Винищувачі для України: Резніков дав оптимістичний прогноз
Сьогодні, 16:26
Зеленський анонсував очищення країни від людей з паспортом РФ (відео)
Вчора, 20:41
У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
Вчора, 11:43
США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
Вчора, 01:37
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
3 лютого, 23:15
«У кримчан страху немає»: окупаційна влада відповіла, чи зможе захистити Крим
3 лютого, 22:48

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту