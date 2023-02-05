Мобілізовані росіяни відмовляються воювати – Генштаб

Втрати ворога такі великі, що під шпиталі облаштовують колишні склади, а медиків везуть аж з Якутії

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 5 лютого

Триває 347-а доба повномасштабної війни Росії проти України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Кремінна і Шипилівка Луганської області та Верхньокам’янське, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка на Донеччині.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 5 лютого.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ворожі удари по Україні

Протягом доби противник здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Херсона. Високою залишається загроза завдання ударів Російською Федерацією по цивільних об’єктах на всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

Російська Федерація зосереджує зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Ворог продовжує вести оборону раніше захоплених рубежів на інших напрямках, обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Бояро-Лежачі - Сумської та Олександрівка, Глибоке, Красне, Зелене, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка та Великий Бурлук на Харківщині.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Кислівка та Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка - Луганської.

На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Терни Донецької області та Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку від вогню російських окупантів постраждали Спірне, Берестове, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Озарянівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під артилерійські обстріли вже вкотре потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку обстріляні Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Нескучне, Времівка та Велика Новосілка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Запорізькому та Херсонському напрямках впливу всього спектру ворожої артилерії зазнали райони населених пунктів Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Єгорівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Щербаки Запорізької області та Антонівка і Херсон.

Успіхи ЗСУ

Українська авіація протягом минулої доби завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів.

«Кадрові» проблеми ворога

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області усі медичні заклади переповнені пораненими загарбниками. Тому, російські окупанти облаштовують дитячі садочки, школи або просто складські приміщення під польові шпиталі. Також відомо, що до одного із таких шпиталів, де на лікуванні перебуває близько 70 осіб, у місті Світлодарськ Донецької області, прибув медичний персонал із Якутії.

Відзначаються випадки відмов брати участь у бойових діях мобілізованими російськими військовослужбовцями. Станом на 3 лютого із Луганської області на територію Російської Федерації повернуто до 600 осіб зазначеної категорії.