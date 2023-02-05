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Під обстріл на Запоріжжі потрапили російські пропагандисти і топ-чиновник

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під обстріл на Запоріжжі потрапили російські пропагандисти і топ-чиновник
фото ілюстративне

На окупованій території Запорізької області перебуває глава Північної Осетії

На окупованій території Запорізької області потрапили під обстріл глава Північної Осетії Сергій Меняйло і кілька російських пропагандистів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Разом з Меняйло був редактор агентства ТАСС у Північно-Кавказькому федеральному окрузі Нізамі Гаджибалаєв та знімальна група пропагандистського «Першого каналу». Агентство стверджує, що постраждалих немає.

Обстріл стався «при відвідуванні позицій добровільних загонів та мобілізованих» із Північної Осетії.

«Були на передовій позиції наших мобілізованих,  які виконували завдання. Був обстріл, усі пішли в укриття. Ніхто не постраждав. Обстріл закінчився і всі продовжили свою роботу»,  – розповів Меняйло.

Меняйло вже не перший день знаходиться на окупованій території Запорізької області — він привіз окупантам тепловізори та прилади нічного бачення ще на початку лютого.

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Теги: обстріл війна Запорізька область окупанти росія пропагандист

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