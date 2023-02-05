Окупанти за добу 60 разів обстріляли Херсонщину: є загиблий та поранений

Снаряди окупантів пошкодили житлові будинки

За минулу добу, 4 лютого, російські війська 60 разів обстріляли населені пункти Херсонщини. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Окупанти гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК.

Херсон росіяни атакували шість разів. Снаряди окупантів пошкодили житлові будинки.

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Є постраждалі. Зокрема, минулої доби на Херсонщині через російські удари загинула одна людина, ще один мирний житель отримав поранення.

Як повідомлялося, 5 лютого російські окупанти атакували центр Харкова двома ракетами С-300. Зафіксовано «приліт» у житлову споруду. Після влучання двох ракет у житлову забудову в центрі Харкова виникла пожежа. Вже відомо про трьох поранених.