Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти за добу 60 разів обстріляли Херсонщину: є загиблий та поранений

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти за добу 60 разів обстріляли Херсонщину: є загиблий та поранений
За добу росіяни 60 разів обстріляли територію Херсонщини
фото з відкритих джерел

Снаряди окупантів пошкодили житлові будинки

За минулу добу, 4 лютого, російські війська 60 разів обстріляли населені пункти Херсонщини. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Окупанти гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК.

Херсон росіяни атакували шість разів. Снаряди окупантів пошкодили житлові будинки.

Є постраждалі. Зокрема, минулої доби на Херсонщині через російські удари загинула одна людина, ще один мирний житель отримав поранення.

Як повідомлялося, 5 лютого російські окупанти атакували центр Харкова двома ракетами С-300. Зафіксовано «приліт» у житлову споруду. Після влучання двох ракет у житлову забудову в центрі Харкова виникла пожежа. Вже відомо про трьох поранених.

Теги: пожежа окупанти поранення росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Відправили на орбіту»: прикордонники знищили склад окупантів (відео)
«Відправили на орбіту»: прикордонники знищили склад окупантів (відео)
28 сiчня, 13:55
Скільки «Калібрів» ворог тримає напоготові в морі: дані ЗСУ
Скільки «Калібрів» ворог тримає напоготові в морі: дані ЗСУ
27 сiчня, 08:29
Авіація Сил оборони протягом доби завдала вісім ударів по районах зосередження
Генштаб повідомив, скільки ворог завдав авіаційних ударів та пусків ракет за добу
26 сiчня, 19:03
Густаво Петро заявив, що радянська техніка у поганому стані
Президент Колумбії пояснив, чому не передаватиме Україні радянську зброю
25 сiчня, 07:11
Росіяни втрачають під Соледаром залишки контрактної армії
Банкова озвучила втрати окупантів під Соледаром: цифри вражають
12 сiчня, 22:26
Пентагон повідомив, коли ЗСУ можуть отримати Bradley
Пентагон повідомив, коли ЗСУ можуть отримати Bradley
11 сiчня, 13:34
Зеленський поговорив телефоном із європейськими лідерами
Дипломатичний марафон. Зеленський провів перемовини із чотирма європейськими лідерами
10 сiчня, 23:05
фото: скріншот відео
У Москві сталася велика пожежа на складі (відео)
10 сiчня, 13:57
Обстріл Бахмута на Святвечір: двоє загиблих і 13 поранених
Обстріл Бахмута на Святвечір: двоє загиблих і 13 поранених
7 сiчня, 14:09

Події в Україні

Ясько розказала про стан Саакашвілі
Ясько розказала про стан Саакашвілі
Окупанти за добу 60 разів обстріляли Херсонщину: є загиблий та поранений
Окупанти за добу 60 разів обстріляли Херсонщину: є загиблий та поранений
Ракетний удар по Харкову: є поранений у зруйнованому виші
Ракетний удар по Харкову: є поранений у зруйнованому виші
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 5 лютого
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 5 лютого
Окупанти вдарили ракетами по Дружківці, є поранені (фото)
Окупанти вдарили ракетами по Дружківці, є поранені (фото)
Обстріл Харкова: окупанти зруйнували ще один виш
Обстріл Харкова: окупанти зруйнували ще один виш

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Зовсім посивів: мережу вразило фото звільненого після 11 місяців полону захисника
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6989
У росіян закінчилися «пряники»: мер Мелітополя про ситуацію на тимчасово окупованих територіях
5921
Терористу, який виступав із черепом захисника «Азовсталі», прострелили голову
5548
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
4975
Летять леопарди: Канада звітує про відправку танків в Україну (відео)

Новини

Зеленський анонсував очищення країни від людей з паспортом РФ (відео)
Вчора, 20:41
У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
Вчора, 11:43
США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
Вчора, 01:37
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
3 лютого, 23:15
«У кримчан страху немає»: окупаційна влада відповіла, чи зможе захистити Крим
3 лютого, 22:48
ЄС підтримав формулу миру, США дали ракети Himars. Головне за 3 лютого
3 лютого, 21:40

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту