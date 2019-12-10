  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    «Миротворець» оголосив про зупинку серверів

    • Розсилка
    Наразі причини закриття серверів не повідомляються - «Миротворець» оголосив про зупинку серверів
    Наразі причини закриття серверів не повідомляються

    Сайт зупинять сьогодні о 18.00

    Інформаційний портал центру «Миротворець» сьогодні, 10 грудня, оголосив про повну зупинку серверів.

    Про це йдеться на сайті «Миротворця».

    «Сьогодні 10.12.2019 року о 18:00 на радість потворам від медіяблятьства, бойовикам та російським найманцям, а також на вимогу деяких об’єктивних обставин ми повністю зупиняємо сервери Миротворця, а саме: сайт myrotvorets.center та всі його дзеркала», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначили у «Миротворці», доступ до відомостей про об’єкти дослідження у розділі «Чистилище» буде тимчасово забезпечений лише для окремих категорій користувачів на визначеному закритому ресурсі.

    «Всі інші проекти Центру працюватимуть і надалі у відкритому і доступному режимі», - додали в центрі.

    Окремо у «Миротворці» зазначили, що розраховують виконати роботу протягом двох годин.

    Наразі причини такого рішення не повідомляються.

    Нагадаємо, Центр «Миротворець» – організація і веб-сайт, що збирає і публікує інформацію про людей і організацій, дії яких, за оцінкою центру «Миротворець», «мають явні ознаки злочинів та правопорушень, і спрямовані на підрив Державного суверенітету та територіальної цілісності України».

    Станом на жовтень 2019 року у базі даних «Миротворця», заснованій у 2014 році, було близько 192 тисяч осіб.

    Як повідомлялося, 27 вересня український артист Винник потрапив до бази «Миротворця» через участь у російському флешмобі.

    технології миротворці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ