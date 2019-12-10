«Миротворець» оголосив про зупинку серверів



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Наразі причини закриття серверів не повідомляються

Сайт зупинять сьогодні о 18.00

Інформаційний портал центру «Миротворець» сьогодні, 10 грудня, оголосив про повну зупинку серверів.

Про це йдеться на сайті «Миротворця».

«Сьогодні 10.12.2019 року о 18:00 на радість потворам від медіяблятьства, бойовикам та російським найманцям, а також на вимогу деяких об’єктивних обставин ми повністю зупиняємо сервери Миротворця, а саме: сайт myrotvorets.center та всі його дзеркала», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у «Миротворці», доступ до відомостей про об’єкти дослідження у розділі «Чистилище» буде тимчасово забезпечений лише для окремих категорій користувачів на визначеному закритому ресурсі.

«Всі інші проекти Центру працюватимуть і надалі у відкритому і доступному режимі», - додали в центрі.

Окремо у «Миротворці» зазначили, що розраховують виконати роботу протягом двох годин.

Наразі причини такого рішення не повідомляються.

Нагадаємо, Центр «Миротворець» – організація і веб-сайт, що збирає і публікує інформацію про людей і організацій, дії яких, за оцінкою центру «Миротворець», «мають явні ознаки злочинів та правопорушень, і спрямовані на підрив Державного суверенітету та територіальної цілісності України».

Станом на жовтень 2019 року у базі даних «Миротворця», заснованій у 2014 році, було близько 192 тисяч осіб.

Як повідомлялося, 27 вересня український артист Винник потрапив до бази «Миротворця» через участь у російському флешмобі.