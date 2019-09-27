Винник потрапив до бази «Миротворця» через участь у російському флешмобі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Винник став учасником російської пропагандистської антиукраїнської акції #ВсемМир, спрямованої на перекладання відповідальності на Україну за війну розв'язаною Росією (країна-агресор - Миротворець

Центр «Миротворець» просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених дій проти національної безпеки України

Український співак Олег Винник, який знявся у проекті #ВсемМир з російськими зірками, що підтримали політику Кремля щодо України і анексію Криму, потрапив до бази центру «Миротворець».

Повідомлення про це з'явилося на офіційному сайті «Миротворця».

«Учасник російської пропагандистської антиукраїнської акції #ВсемМир, спрямованої на перекладання відповідальності на Україну за війну розв'язаною Росією (країна-агресор)», - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що центр «Миротворець» просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених дій проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень.

Як повідомлялося, співак Олег Винник потрапив у скандал: співак знявся у російському пропагандистському кліпі. Він приєднався до російського проекту #ВсемМир за участі російських і зарубіжних зірок. У своєму відеозверненні на Youtube-каналі проекту артист заявив: «Я не хочу, щоб батьки оплакували своїх дітей. Я не хочу, щоб молоді дружини ставали вдовами, і я не хочу, щоб страждали діти. Давайте не забувати, ми прийшли в цей світ, щоб навчитися любити, а не забирати життя один в одного. Всьому світу! Всім мир!».

Співак також з'явився у спільному кліпі проекту, в якому взяли участь, зокрема, представники російського шоу-бізнесу, котрі публічно підтримали політику російського президента Володимира Путіна щодо анексії Криму - співачка Валерія, співак Денис Клявер. Також серед учасників - актриса Нонна Гришаєва, яка незаконно відвідувала окупований Крим.