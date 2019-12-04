Українські миротворці вирушили в Конго



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На Львівщині відбулися урочистості в рамках планової заміни особового складу українського національного контингенту місії ООН зі стабілізації в Конго

Більше сотні військовослужбовців першої групи українських миротворців полетіли в Конго

Для українського національного контингенту місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго почалася вже одинадцята ротація особового складу в цій країні.

Про це повідомляє в середу, 4 грудня, АрміяInform.

Зазначається, що вчора, 3 грудня, у місті Новий Калинів на Львівщині відбулися урочистості в рамках планової заміни особового складу українського національного контингенту місії ООН зі стабілізації в Конго.

Після урочистого вишикування більше сотні військовослужбовців першої групи українських миротворців вирушили в Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького.

Усім 250 військовослужбовцям, які проходитимуть службу в непростих кліматичних і санітарно-епідеміологічних умовах, зроблено необхідні щеплення.

До слова, у листопаді українські миротворці завдали повітряного удару з використанням штатного озброєння Мі-24 по бойовиках у Демократичній Республіці Конго.