Місце голосування на виборах до Ради змінили вже майже 15 тис українців



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Тимчасово змінити місце голосування для участі в парламентських виборах українці можуть до 15 липня включно

Станом на 23 червня процедурою тимчасової зміни місця голосування скористались 14 тис. 833 українця, з яких 268 осіб – з окупованого Росією Криму, 4 тис. 371 – з Донецької області та 2 тис. 439 – з Луганської

Місце голосування для участі у позачергових парламентських виборах, призначених на 21 липня, змінили вже понад 14,8 тис. українців.

Про це свідчать дані на сайті Державного реєстру виборців. Так, станом на 23 червня процедурою тимчасової зміни місця голосування скористались 14 тис. 833 українця, з яких 268 осіб – з окупованого Росією Криму, 4 тис. 371 – з Донецької області та 2 тис. 439 – з Луганської.

Більшість українців змінили місце голосування на Київ та Київську область - 2 тис. 848 та 1 тис. 432 осіб відповідно.

Як повідомлялося, 29 травня Центральна виборча комісія своєю постановою відмінила необхідність подання документів (копій документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси. Тепер, щоб скористатися цією процедурою, необхідно прийти до відділу ведення Державного реєстру виборців, маючи при собі лише паспорт та заповнити відповідну заяву.

Нагадаємо, тимчасово змінити місце голосування для участі в парламентських виборах українці можуть до 15 липня включно. Бюлетень для голосування за мажоритарного кандидата особам, які змінили місце голосування, не видається, тому у день виборів така особа отримає лише один бюлетень - для голосування за політичні партії.