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    Повний виборчий список «Української стратегії Гройсмана»: 12 нардепів та члени Кабміну

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    Повний виборчий список «Української стратегії Гройсмана»: 12 нардепів та члени Кабміну

    «Українська стратегія» йде на вибори з 63 кандидатами за списками і без жодного мажоритарника

    Політсила прем’єра «Українська стратегія Гройсмана» веде 63 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія вчора опублікувала партійний список.

    Нагадаємо, 7 червня на з’їзді «Української стратегії» Гройсман оголосив першу десятку виборчого списку. Тоді ж було прийнято рішення не висувати кандидатів від партії на мажоритарних округах. 18 червня Центрвиборчком зареєстрував список партії.

    У списку 12 нардепів від «Народного фронту». До цього треба додати міністрів, які потрапили в Кабмін по квоті партії Арсенія Яценюка.

    В кінцевому списку немає міністра соцполітики Андрія Реви, який обіцяв не йти на вибори.

    Згідно з останнім опитуванням, за партію Гройсмана готові проголосувати 1,1% опитаних (серед тих, хто визначився, і піде голосувати).

    Список кандидатів в депутати від «Української стратегії Гройсмана»:

    1. Гройсман Володимир Борисович
    2. Гриневич Лілія Михайлівна
    3. Саєнко Олександр Сергійович
    4. Джапарова Еміне Айяровна
    5. Нищук Євген Миколайович
    6. Петренко Павло Дмитрович
    7. Марченко Сергій Михайлович
    8. Тетерук Андрій Анатолійович
    9. Яблонський Павло Васильович
    10. Єленський Віктор Євгенович
    11. Боденчук Юрій Володимирович
    12. Шкварилюк Володимир Васильович
    13. Кацер-Бучковська Наталія Володимирівна
    14. Колганова Олена Валеріївна
    15. Ліссітса Алекс Миколайович
    16. Білецький Мирослав Золтанович
    17. Рябчук Василь Васильович
    18. Алексєєв Ігор Сергійович
    19. Бондаренко Володимир Валерійович
    20. Сочка Олександр Олександрович
    21. Стемковський Владислав Володимирович
    22. Лубківський Данило Романович
    23. Попик Сергій Дмитрович
    24. Бойко Олена Петрівна
    25. Стефанішина Ольга Віталіївна
    26. Кривенко Вадим Валерійович
    27. Риженко Олександр Володимирович
    28. Кремінь Тарас Дмитрович
    29. Золотарьов Євген Володимирович
    30. Корчик Віталій Андрійович
    31. Таштанов Тимур Бекмуратович
    32. Помазанов Андрій Віталійович
    33. Марченко Ольга Василівна
    34. Дехтяренко Артем Євгенійович
    35. Малишева Ганна Леонідівна
    36. Дідковська Валерія Юріївна
    37. Крамченков Андрій Борисович
    38. Зеленський Ярослав Миколайович
    39. Леонова Людмила Олександрівна
    40. Деркаченко Юлія Вікторівна
    41. Сапронов Олексій Миколайович
    42. Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна
    43. Марковський Максим Сергійович
    44. Пенькова Мирослава Степанівна
    45. Желамська Неля Володимирівна
    46. Бегей Василь Амброзійович
    47. Журавльова Наталія Миколаївна
    48. Смірнов Володимир Олександрович
    49. Костюк Вікторія Миколаївна
    50. Чепік Володимир Ігоревич
    51. Волочай Світлана Вячеславівна
    52. Соколик Олег Віталійович
    53. Бєй Ілля Геннадійович
    54. Савка Наталія Володимирівна
    55. Плясецький Олександр Віталійович
    56. Рутковська Олена Юріївна
    57. Малик Юлія Леонідівна
    58. Кричфалушій Володимир Васильович
    59. Братасюк Микола Сергійович
    60. Бондаренко Ірина Олександрівна
    61. Березань Ярослав Григорович
    62. Бобровська Юлія Олегівна
    63. Гой Володимир Богданович.

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