Повний виборчий список «Української стратегії Гройсмана»: 12 нардепів та члени Кабміну



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«Українська стратегія» йде на вибори з 63 кандидатами за списками і без жодного мажоритарника

Політсила прем’єра «Українська стратегія Гройсмана» веде 63 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія вчора опублікувала партійний список.

Нагадаємо, 7 червня на з’їзді «Української стратегії» Гройсман оголосив першу десятку виборчого списку. Тоді ж було прийнято рішення не висувати кандидатів від партії на мажоритарних округах. 18 червня Центрвиборчком зареєстрував список партії.

У списку 12 нардепів від «Народного фронту». До цього треба додати міністрів, які потрапили в Кабмін по квоті партії Арсенія Яценюка.

В кінцевому списку немає міністра соцполітики Андрія Реви, який обіцяв не йти на вибори.

Згідно з останнім опитуванням, за партію Гройсмана готові проголосувати 1,1% опитаних (серед тих, хто визначився, і піде голосувати).

Список кандидатів в депутати від «Української стратегії Гройсмана»: