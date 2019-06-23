Повний виборчий список «Української стратегії Гройсмана»: 12 нардепів та члени Кабміну
«Українська стратегія» йде на вибори з 63 кандидатами за списками і без жодного мажоритарника
Політсила прем’єра «Українська стратегія Гройсмана» веде 63 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія вчора опублікувала партійний список.
Нагадаємо, 7 червня на з’їзді «Української стратегії» Гройсман оголосив першу десятку виборчого списку. Тоді ж було прийнято рішення не висувати кандидатів від партії на мажоритарних округах. 18 червня Центрвиборчком зареєстрував список партії.
У списку 12 нардепів від «Народного фронту». До цього треба додати міністрів, які потрапили в Кабмін по квоті партії Арсенія Яценюка.
В кінцевому списку немає міністра соцполітики Андрія Реви, який обіцяв не йти на вибори.
Згідно з останнім опитуванням, за партію Гройсмана готові проголосувати 1,1% опитаних (серед тих, хто визначився, і піде голосувати).
Список кандидатів в депутати від «Української стратегії Гройсмана»:
- Гройсман Володимир Борисович
- Гриневич Лілія Михайлівна
- Саєнко Олександр Сергійович
- Джапарова Еміне Айяровна
- Нищук Євген Миколайович
- Петренко Павло Дмитрович
- Марченко Сергій Михайлович
- Тетерук Андрій Анатолійович
- Яблонський Павло Васильович
- Єленський Віктор Євгенович
- Боденчук Юрій Володимирович
- Шкварилюк Володимир Васильович
- Кацер-Бучковська Наталія Володимирівна
- Колганова Олена Валеріївна
- Ліссітса Алекс Миколайович
- Білецький Мирослав Золтанович
- Рябчук Василь Васильович
- Алексєєв Ігор Сергійович
- Бондаренко Володимир Валерійович
- Сочка Олександр Олександрович
- Стемковський Владислав Володимирович
- Лубківський Данило Романович
- Попик Сергій Дмитрович
- Бойко Олена Петрівна
- Стефанішина Ольга Віталіївна
- Кривенко Вадим Валерійович
- Риженко Олександр Володимирович
- Кремінь Тарас Дмитрович
- Золотарьов Євген Володимирович
- Корчик Віталій Андрійович
- Таштанов Тимур Бекмуратович
- Помазанов Андрій Віталійович
- Марченко Ольга Василівна
- Дехтяренко Артем Євгенійович
- Малишева Ганна Леонідівна
- Дідковська Валерія Юріївна
- Крамченков Андрій Борисович
- Зеленський Ярослав Миколайович
- Леонова Людмила Олександрівна
- Деркаченко Юлія Вікторівна
- Сапронов Олексій Миколайович
- Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна
- Марковський Максим Сергійович
- Пенькова Мирослава Степанівна
- Желамська Неля Володимирівна
- Бегей Василь Амброзійович
- Журавльова Наталія Миколаївна
- Смірнов Володимир Олександрович
- Костюк Вікторія Миколаївна
- Чепік Володимир Ігоревич
- Волочай Світлана Вячеславівна
- Соколик Олег Віталійович
- Бєй Ілля Геннадійович
- Савка Наталія Володимирівна
- Плясецький Олександр Віталійович
- Рутковська Олена Юріївна
- Малик Юлія Леонідівна
- Кричфалушій Володимир Васильович
- Братасюк Микола Сергійович
- Бондаренко Ірина Олександрівна
- Березань Ярослав Григорович
- Бобровська Юлія Олегівна
- Гой Володимир Богданович.