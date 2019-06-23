Кого Смешко повів на вибори: повний виборчий список партії «Сила і честь»
З нинішнього складу Верховної Ради до себе в список Ігор Смешко взяв усього лише п’ять нардепів
Центрвиборчком оприлюднив виборчий список партії «Сила і честь». В нього увійшли 76 кандидатів в народні депутати.
Нагадаємо, 8 червня був проведений з’їзд партії «Сила і честь», а подали виборчий в Центрвиборчком 17 червня.
У списку 5 нардепів: три від «Самопомочі», Рефат Чубаров та представник прем’єра в парламенті Вадим Денисенко. Усі вони в прохідній частині списку. Також у другій десятці списку екскерівник Держрезерву та колишній мер Маріуполя Михайло Поживанов, нинішня заступниця мера Маріуполя Ксенія Сухова, помічник президента Порошенка Олексій Горащенков.
На межі потрапляння в Раду співак Віталій Білоножко – 22 місце. «У список партії він потрапив як людина, що розуміється на проблемах вітчизняної культури. Білоножко має прекрасну ідею законодавчого закріплення меценатства», - поясняв присутність співака у виборчому списку Ігор Смешко.
Згідно з останнім опитуванням, за партію Смешка готові проголосувати 3,2% опитаних. Таким чином його політсила має шанс подолати 5%-вий бар’єр.
Список кандидатів в депутати від партії «Сила і честь»:
- Смешко Ігор Петрович
- Сотник Олена Сергіївна
- Чубаров Рефат Абдурахманович
- Мірошніченко Іван Володимирович
- Замана Володимир Михайлович
- Романюк Ольга Панасівна
- Гайдуцький Андрій Павлович
- Сисоєнко Ірина Володимирівна
- Тимошенко Володимир Андрійович
- Макаренко Анатолій Вікторович
- Поживанов Михайло Олександрович
- Камеш Сергій Іванович
- Хоренженко Олександр Анатолійович
- Горащенков Олексій Миколайович
- Денисенко Вадим Ігорович
- Негрич Микола Михайлович
- Сухова Ксенія Костянтинівна
- Ступак Іван Іванович
- Гіренко Олександр Тимофійович
- Стеблюк Всеволод Володимирович
- Сухина Ігор Іванович
- Білоножко Віталій Васильович
- Червона Наталія Євгеніївна
- Таран Андрій Васильович
- Пугач Денис Сергійович
- Яценко Людмила Миколаївна
- Німчук Руслан Віталійович
- Андрущенко Світлана Вікторівна
- Діденко Олександр Миколайович
- Сугак Володимир Анатолійович
- Хоренженко Віталій Анатолійович
- Прокоф’єв Юрій Михайлович
- Довгополий Анатолій Степанович
- Карп Галина Василівна
- Стретович Володимир Миколайович
- Баранов Андрій Павлович
- Ткач Дмитро Іванович
- Бєлоколос Олег Євгенович
- Лисенко Артем Михайлович
- Горячев Сергій Анатолійович
- Захараш Михайло Петрович
- Бевз Сергій Владиславович
- Умінський Олег Феліксович
- Гололобов Сергій Миколайович
- Хом’як Євген Євгенійович
- Сидоренко Ольга Юріївна
- Науменко Олег Анатолійович
- Даурова Валентина Борисівна
- Дрьомов Сергій Володимирович
- Кравченко Борис Вікторович
- Проскурко Костянтин Петрович
- Буковський Олександр Васильович
- Грицун Олександр Васильович
- Гончар Олена Юріївна
- Слободянюк Таміла Петрівна
- Буряк Сергій Васильович
- Федорчук Зоя Іллівна
- Ткачук Неля Павлівна
- Кремінський Борис Іванович
- Штанько Анатолій Петрович
- Бех Володимир Павлович
- Дяченко Сергій Петрович
- Туниця Тарас Юрійович
- Ляховський Юрій Михайлович
- Яворська Наталія Миколаївна
- Козерацький Юрій Едуардович
- Кадем Ергюль
- Урін Олександр Олександрович
- Коновський Микола Вікторович
- Задунайська Наталія Олександрівна
- Сушак Валерія Михайлівна
- Ревко Ігор Миколайович
- Мастило Андрій Ярославович
- Соболевський Ігор Миколайович
- Ончукова Ірина Валентинівна
- Манофа Юрій Борисови