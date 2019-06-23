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    Кого Смешко повів на вибори: повний виборчий список партії «Сила і честь»

    • Розсилка
    Кого Смешко повів на вибори: повний виборчий список партії «Сила і честь»

    З нинішнього складу Верховної Ради до себе в список Ігор Смешко взяв усього лише п’ять нардепів

    Центрвиборчком оприлюднив виборчий список партії «Сила і честь». В нього увійшли 76 кандидатів в народні депутати.

    Нагадаємо, 8 червня був проведений з’їзд партії «Сила і честь», а подали виборчий в Центрвиборчком 17 червня.

    У списку 5 нардепів: три від «Самопомочі», Рефат Чубаров та представник прем’єра в парламенті Вадим Денисенко. Усі вони в прохідній частині списку. Також у другій десятці списку екскерівник Держрезерву та колишній мер Маріуполя Михайло Поживанов, нинішня заступниця мера Маріуполя Ксенія Сухова, помічник президента Порошенка Олексій Горащенков.

    На межі потрапляння в Раду співак Віталій Білоножко – 22 місце. «У список партії він потрапив як людина, що розуміється на проблемах вітчизняної культури. Білоножко має прекрасну ідею законодавчого закріплення меценатства», - поясняв присутність співака у виборчому списку Ігор Смешко.

    Згідно з останнім опитуванням, за партію Смешка готові проголосувати 3,2% опитаних. Таким чином його політсила має шанс подолати 5%-вий бар’єр.

    Список кандидатів в депутати від партії «Сила і честь»:

    • Смешко Ігор Петрович
    • Сотник Олена Сергіївна
    • Чубаров Рефат Абдурахманович
    • Мірошніченко Іван Володимирович
    • Замана Володимир Михайлович
    • Романюк Ольга Панасівна
    • Гайдуцький Андрій Павлович
    • Сисоєнко Ірина Володимирівна
    • Тимошенко Володимир Андрійович
    • Макаренко Анатолій Вікторович
    • Поживанов Михайло Олександрович
    • Камеш Сергій Іванович
    • Хоренженко Олександр Анатолійович
    • Горащенков Олексій Миколайович
    • Денисенко Вадим Ігорович
    • Негрич Микола Михайлович
    • Сухова Ксенія Костянтинівна
    • Ступак Іван Іванович
    • Гіренко Олександр Тимофійович
    • Стеблюк Всеволод Володимирович
    • Сухина Ігор Іванович
    • Білоножко Віталій Васильович
    • Червона Наталія Євгеніївна
    • Таран Андрій Васильович
    • Пугач Денис Сергійович
    • Яценко Людмила Миколаївна
    • Німчук Руслан Віталійович
    • Андрущенко Світлана Вікторівна
    • Діденко Олександр Миколайович
    • Сугак Володимир Анатолійович
    • Хоренженко Віталій Анатолійович
    • Прокоф’єв Юрій Михайлович
    • Довгополий Анатолій Степанович
    • Карп Галина Василівна
    • Стретович Володимир Миколайович
    • Баранов Андрій Павлович
    • Ткач Дмитро Іванович
    • Бєлоколос Олег Євгенович
    • Лисенко Артем Михайлович
    • Горячев Сергій Анатолійович
    • Захараш Михайло Петрович
    • Бевз Сергій Владиславович
    • Умінський Олег Феліксович
    • Гололобов Сергій Миколайович
    • Хом’як Євген Євгенійович
    • Сидоренко Ольга Юріївна
    • Науменко Олег Анатолійович
    • Даурова Валентина Борисівна
    • Дрьомов Сергій Володимирович
    • Кравченко Борис Вікторович
    • Проскурко Костянтин Петрович
    • Буковський Олександр Васильович
    • Грицун Олександр Васильович
    • Гончар Олена Юріївна
    • Слободянюк Таміла Петрівна
    • Буряк Сергій Васильович
    • Федорчук Зоя Іллівна
    • Ткачук Неля Павлівна
    • Кремінський Борис Іванович
    • Штанько Анатолій Петрович
    • Бех Володимир Павлович
    • Дяченко Сергій Петрович
    • Туниця Тарас Юрійович
    • Ляховський Юрій Михайлович
    • Яворська Наталія Миколаївна
    • Козерацький Юрій Едуардович
    • Кадем Ергюль
    • Урін Олександр Олександрович
    • Коновський Микола Вікторович
    • Задунайська Наталія Олександрівна
    • Сушак Валерія Михайлівна
    • Ревко Ігор Миколайович
    • Мастило Андрій Ярославович
    • Соболевський Ігор Миколайович
    • Ончукова Ірина Валентинівна
    • Манофа Юрій Борисови
    Також нагадаємо. що політсила прем’єра «Українська стратегія Гройсмана» веде 63 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. 

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