Кого Смешко повів на вибори: повний виборчий список партії «Сила і честь»



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З нинішнього складу Верховної Ради до себе в список Ігор Смешко взяв усього лише п’ять нардепів

Центрвиборчком оприлюднив виборчий список партії «Сила і честь». В нього увійшли 76 кандидатів в народні депутати.

Нагадаємо, 8 червня був проведений з’їзд партії «Сила і честь», а подали виборчий в Центрвиборчком 17 червня.

У списку 5 нардепів: три від «Самопомочі», Рефат Чубаров та представник прем’єра в парламенті Вадим Денисенко. Усі вони в прохідній частині списку. Також у другій десятці списку екскерівник Держрезерву та колишній мер Маріуполя Михайло Поживанов, нинішня заступниця мера Маріуполя Ксенія Сухова, помічник президента Порошенка Олексій Горащенков.

На межі потрапляння в Раду співак Віталій Білоножко – 22 місце. «У список партії він потрапив як людина, що розуміється на проблемах вітчизняної культури. Білоножко має прекрасну ідею законодавчого закріплення меценатства», - поясняв присутність співака у виборчому списку Ігор Смешко.

Згідно з останнім опитуванням, за партію Смешка готові проголосувати 3,2% опитаних. Таким чином його політсила має шанс подолати 5%-вий бар’єр.

Список кандидатів в депутати від партії «Сила і честь»:

Смешко Ігор Петрович

Сотник Олена Сергіївна

Чубаров Рефат Абдурахманович

Мірошніченко Іван Володимирович

Замана Володимир Михайлович

Романюк Ольга Панасівна

Гайдуцький Андрій Павлович

Сисоєнко Ірина Володимирівна

Тимошенко Володимир Андрійович

Макаренко Анатолій Вікторович

Поживанов Михайло Олександрович

Камеш Сергій Іванович

Хоренженко Олександр Анатолійович

Горащенков Олексій Миколайович

Денисенко Вадим Ігорович

Негрич Микола Михайлович

Сухова Ксенія Костянтинівна

Ступак Іван Іванович

Гіренко Олександр Тимофійович

Стеблюк Всеволод Володимирович

Сухина Ігор Іванович

Білоножко Віталій Васильович

Червона Наталія Євгеніївна

Таран Андрій Васильович

Пугач Денис Сергійович

Яценко Людмила Миколаївна

Німчук Руслан Віталійович

Андрущенко Світлана Вікторівна

Діденко Олександр Миколайович

Сугак Володимир Анатолійович

Хоренженко Віталій Анатолійович

Прокоф’єв Юрій Михайлович

Довгополий Анатолій Степанович

Карп Галина Василівна

Стретович Володимир Миколайович

Баранов Андрій Павлович

Ткач Дмитро Іванович

Бєлоколос Олег Євгенович

Лисенко Артем Михайлович

Горячев Сергій Анатолійович

Захараш Михайло Петрович

Бевз Сергій Владиславович

Умінський Олег Феліксович

Гололобов Сергій Миколайович

Хом’як Євген Євгенійович

Сидоренко Ольга Юріївна

Науменко Олег Анатолійович

Даурова Валентина Борисівна

Дрьомов Сергій Володимирович

Кравченко Борис Вікторович

Проскурко Костянтин Петрович

Буковський Олександр Васильович

Грицун Олександр Васильович

Гончар Олена Юріївна

Слободянюк Таміла Петрівна

Буряк Сергій Васильович

Федорчук Зоя Іллівна

Ткачук Неля Павлівна

Кремінський Борис Іванович

Штанько Анатолій Петрович

Бех Володимир Павлович

Дяченко Сергій Петрович

Туниця Тарас Юрійович

Ляховський Юрій Михайлович

Яворська Наталія Миколаївна

Козерацький Юрій Едуардович

Кадем Ергюль

Урін Олександр Олександрович

Коновський Микола Вікторович

Задунайська Наталія Олександрівна

Сушак Валерія Михайлівна

Ревко Ігор Миколайович

Мастило Андрій Ярославович

Соболевський Ігор Миколайович

Ончукова Ірина Валентинівна

Манофа Юрій Борисови

Також нагадаємо. що політсила прем’єра «Українська стратегія Гройсмана» веде 63 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі.





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