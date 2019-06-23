В Одесі розтрощили агітаційний намет кандидата в депутати



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Поліція проводить досудове розслідування за фактом хуліганства

37-річний місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, навмисно спровокував конфлікт та розтрощив намет з друкованою продукцією одного з кандидатів у депутати до Верховної Ради України. Громадяни повідомили про подію до поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Зловмисника доставлено до Київського відділу поліції. Встановлено, що зараз в одному з одеських судів у відношенні чоловіка розглядається обвинувальний акт за підозрою у скоєнні ним в 2017 році правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (дії, вчинені групою осіб, якщо вони пов'язані з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Крім того, правопорушник перебуває у розшуку за військовою прокуратурою за скоєння правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби.

Наразі до Єдиного реєстру досудових розслідувань поліцією внесено відомості за ст. 296 ч. 1 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв «Главком», Конституційний суд України визнав таким, що відповідає Конституції України (є конституційним) указ президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів».