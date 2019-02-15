Місія ENEMO прислала в Україну понад 300 спостерігачів



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Голова місії хвилюється через надмірну кількість зареєстрованих на ці вибори спостерігачів

З наступного тижня спостерігачі почнуть робити доповіді про ситуацію в країні

Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) розмістить в Україні 48 довгострокових та 320 короткострокових спостерігачів за виборами президента України. Про це поінформувала під час прес-конференції у п’ятницю керівник зі зв’язків із громадськістю і питань логістики Мая Мілікіч, повідомляє «Укрінформ».

«Ми почали нашу роботу в січні 2019 року з приїздом 10 членів основної команди, також у нашу команду входитимуть 48 довгострокових спостерігачів і 320 короткострокових спостерігачів на два тури виборів», - сказала Мілікіч.

Як зазначив голова місії ENEMO в Україні Златко Вуйович, наразі ENEMO не підготували жодної доповіді.

«Як тільки наші довготермінові спостерігачі приїдуть, а з наступного тижня вони починають свою роботу, ми будемо починати робити свої доповіді», - повідомив Вуйович.

Водночас, він висловив жаль з приводу недопущення до спостереження за виборами в Україні громадян Російської Федерації.

«Ми хотіли б скористатися можливістю, щоб висловити свій жаль щодо того, що російські спостерігачі не були допущені до спостереження за виборами в Україні. Ми не хотіли б ставати між українсько-російськими відносинами, але хотіли б сказати, що ця заборона, на жаль, негативно впливає на нашу роботу тут, в Україні. Тому що це завадило організації «Голос», що є членом організації ENEMO, власне, прислати в Україну своїх спостерігачів», - сказав голова місії ENEMO в Україні.

Він додав, що «ці люди — спостерігачі з Росії, є дисидентами у своїй власній країні, і тому зараз вони зіткнулися, скажімо, з подвійною дискримінацією з боку рідної країни та України».

Окрім того, він висловився з приводу зареєстрованих Центральною виборчою комісією спостерігачів за виборами від міжнародних організацій, зазначивши, що «велика кількість спостерігачів добре для виборчого процесу, але така велика кількість спостерігачів за виборами, як була зареєстрована в цьому році, викликає і занепокоєння».

Як повідомлялося, станом на 13 лютого ЦВК зареєструвала 226 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземної держави (Німеччина), із них - 108 від БДІПЛ ОБСЄ.

Верховна Рада 7 лютого внесла зміни до виборчого законодавства, якими забороняється громадянам держави-агресора бути офіційними спостерігачами на українських виборах.