Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)

Блаженніший Митрополит ПЦУ Епіфаній перебуватиме на Львівщині до 13 вересня

Перед Літургією митрополит Епіфаній освятив іконостас храму, що складається з 75 ікон

Сьогодні, 12 вересня, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, Предстоятель ПЦУ, відвідав Свято-Вознесенську парафію Львова. Перед Літургією митрополит Епіфаній освятив іконостас храму, що складається з 75 ікон. Про це повідомили у пресслужбі ЛМР.

Вчора, 11 вересня, Предстоятель ПЦУ очолив Божественну Літургію у день свята Усікновення Глави Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана. Богослужіння відбулось у храмі на честь Святої Трійці у місті Судова Вишня, що на Львівщині.

Сьогодні ж, 12 вересня, Блаженніший Епіфаній перебуває з візитом у Львові.

О 9.00 год відбулась Божественна Літургія у Свято-Вознесенському храмі м. Львова на вул. Любінській, 83. Перед початком Богослужіння відбулось освячення іконостасу. Блаженнішому Епіфанію співслужили: митрополит Львівський та Сокальський Димитрій, Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, Архиєпископ Рівненський і Острозький Іларіон та духовенство міста Львова.

До спільної молитви долучився і міський голова Львова Андрій Садовий.

Також сьогодні у рамках візиту заплановані відвідини парафії Святого Володимира Великого на Сихові у м. Львові, проспект Червоної Калини, 89. Там митрополит Епіфаній перебуватиме з 16.30 до 17.30 год.

13 вересня, у понеділок, о 10.00 год відбудеться Божественна Літургія в присілку Заглина на святому джерелі. Після закінчення Богослужіння – закладення дерев’яного храму на честь Покладення Пояса Божої Матері.