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    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)

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    Блаженніший Митрополит ПЦУ Епіфаній&nbsp;перебуватиме на Львівщині&nbsp;до 13 вересня - Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)

    Блаженніший Митрополит ПЦУ Епіфаній перебуватиме на Львівщині до 13 вересня

    Фото Роман Балук/ЛМР

    Перед Літургією митрополит Епіфаній освятив іконостас храму, що складається з 75 ікон

    Сьогодні, 12 вересня, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, Предстоятель ПЦУ, відвідав Свято-Вознесенську парафію Львова. Перед Літургією митрополит Епіфаній освятив іконостас храму, що складається з 75 ікон. Про це повідомили у пресслужбі ЛМР.

    Вчора, 11 вересня, Предстоятель ПЦУ очолив Божественну Літургію у день свята Усікновення Глави Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана. Богослужіння відбулось у храмі на честь Святої Трійці у місті Судова Вишня, що на Львівщині.

    Сьогодні ж, 12 вересня, Блаженніший Епіфаній перебуває з візитом у Львові.

    О 9.00 год відбулась Божественна Літургія у Свято-Вознесенському храмі м. Львова на вул. Любінській, 83. Перед початком Богослужіння відбулось освячення іконостасу. Блаженнішому Епіфанію співслужили: митрополит Львівський та Сокальський Димитрій, Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, Архиєпископ Рівненський і Острозький Іларіон та духовенство міста Львова.

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    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)
    Фото Роман Балук/ЛМР

    До спільної молитви долучився і міський голова Львова Андрій Садовий.

    Також сьогодні у рамках візиту заплановані відвідини парафії Святого Володимира Великого на Сихові у м. Львові, проспект Червоної Калини, 89. Там митрополит Епіфаній перебуватиме з 16.30 до 17.30 год.

    13 вересня, у понеділок, о 10.00 год відбудеться Божественна Літургія в присілку Заглина на святому джерелі. Після закінчення Богослужіння – закладення дерев’яного храму на честь Покладення Пояса Божої Матері.

    Теги: свята Андрій Садовий Львів Епіфаній
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    Митрополит Епіфаній очолив Літургію у львівському храмі (фото)