Зеленський привітав українських танкістів з професійним святом

Зеленський висловив упевненість, що українські танкісти і надалі надійно захищатимуть свободу і незалежність України

«Ми схиляємо голови перед пам’яттю воїнів, якi віддали своє життя за мирне майбутнє України» – Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав воїнів-танкістів, ветеранів танкових військ та працівників танкобудівної галузі України із професійним святом – Днем танкістів, яке відзначається сьогодні, 12 вересня.

«Вітаю вас iз Днем танкiстiв – професiйним святом воїнів, якi впевнено та майстерно застосовують rрiзну i потужну бойову технiку, виготовлену українськими зброярами. Завдяки професiоналiзму та високому рiвню пiдготовки вiйськовослужбовцiв-танкiстiв, їx орrанiзованостi, злаrодженостi, впевненості у своїх силах цей славетний рiд військ є мiцним броньованим кулаком українськоrо війська, здатним зупинити та зламати опiр будь-якого ворога», –йдеться в привітанні на сайті глави держави в неділю.

Зеленський відзначив героїзм танкістів на Донбасі і висловив подяку загиблим «за мирне майбутнє України».

Президент України подякував особовому складу та ветеранам танкових військ за вірність військовій присязі, відвагу, сумлінне виконання конституційного обов’язку, виявлені під час захисту територіальної цілісності України.

«Висловлюю вдячністъ за самовіддану працю вченим, конструкторам, iнженерам i nрацiвникам української танкобудівної галузі. Ми по праву пишаємося вашими досягненнями у створенні найсучасніших бойових машин», – йдеться у привітанні.

Зеленський висловив упевненість, що українські танкісти і надалі надійно захищатимуть свободу і незалежність України.

«Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, благополуччя та нових звершень у благородній справі служіння Батьківщині. Слава українським танкістам! Слава Україні!», – привітав глава держави.

Нагадаємо, сьогодні, 12 вересня в Україні вшановують пам’ять депортованих українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Ця пам’ятна дата відзначається кожної другої неділі вересня. Наприкінці Другої світової війни новий польський прокомуністичний уряд поставив собі за мету мати моноетнічну державу, зачищену в різний спосіб від національних меншин, зокрема українців.