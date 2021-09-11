Вінниця святкує день міста (фото)

Сьогодні Вінниця відзначає свій 658-й День народження

Вінниця святкує день народження. У середмісті зібралися вінничани та гості міста. Привітали гостей свята Вінницький міський голова Сергій Моргунов, Прем'єр-міністр України 2016-2019 років Володимир Гройсман, голова Вінницької обласної ради Вячеслав Соколовий та голова Вінницької ОДА Сергій Борзов. Також на головній сцені привітали із присвоєнням звання Почесного громадянина міста керівника «Барвінка» Петра Бойка та вручили муніципальні відзнаки вінницьким медикам, повідомляє пресслужба Вінницькьої міськради.

Церемонія відкриття свята розпочалась із виконання музичного прологу «Розквітай, моя Вінниця». Його спеціально до свята підготували кращі солісти та хореографічні колективи міста. Після чого усіх присутніх привітав Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

«Нарешті за останні півтора роки ми змогли зібратися великою вінницькою родиною на день народження нашого міста. Міста, яке ми так любимо, цінуємо і поважаємо. Місто, на яке рівняються і беруть приклад у всіх куточках країни. Ми цікаві інвесторам та туристам. Ми пишаємося Вінницею, і важливо, щоб ми всі її разом любили. За всіма нашими досягненнями – робота людей! За всіма успіхами – зусилля команди! Усі перемоги – це щоденна праця кожного вінничанина! Хочу побажати всім гарного настрою, і щоб кожен день ми були щасливі на нашій рідній вінницькій землі. Зі святом, Вінниця!», – сказав Сергій Моргунов.

Кожного року разом із земляками святкує День міста Прем'єр- міністр України 2016-2019 років Володимир Гройсман: «Я безмежно за вами скучив, як усі ви скучили за тим, що ми можемо збиратися та святкувати. Останні півтора роки нам принесли величезні випробування, тому що страшна пандемія прийшла і в наш дім. Як би не було складно – ми вистояли. Але ще не кінець. Хочу усім подякувати - лікарям, вінничанам, і всім, хто в таку складну хвилину об'єднався, щоб подолати цього страшного невидимого ворога. У нас багато попереду викликів, але я певен, що і багато спільних перемог. Для цього ми з вами маємо бути здорові. Хочу сьогодні попросити усіх вас – давайте захистимо себе і своїх близьких, давайте вакцинуємося! Міський голова створив багато місць, де це можливо зробити. І якщо сьогодні ми це зробимо, завтра будемо здорові. А будемо здорові – будемо сильніші. А будемо сильніші – будемо щасливі. Бажаю усім вінничанам міцного здоров'я, успіхів та благополуччя!».

Під час урочистої церемонії відкриття свята нагородили медалями «За вагомий внесок у розвиток Вінниці» завідувачку відділенням екстреної медичної допомоги 1-ї міської лікарні Тетяну Козлову та медичного директора лікарні швидкої медичної допомоги Богдана Трохименка. Та привітали із присвоєнням звання 35-го Почесного громадянина міста Вінниці директора та художнього керівника Центру художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва «Барвінок», Народного артиста України, Заслуженого діяча мистецтв України Петра Бойка.

Разом з вінничанами 658-му річницю Вінниці відзначають друзі та партнери з Польщі та Литви: до міста приїхали делегації з міста-побратима Вінниці Кельце на чолі з мером Богданом Вентою, а також литовського міста-побратима Паневежис: голова делегації – міський голова Ритіс Миколас Рачкаускас. Також свято разом з містянами розділив Надзвичайний і Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс. Вінниця приймає і делегації з українських міст. На свято приїхали делегації муніципалітетів з Хмельницького, Луцька, Сум та Івано-Франківська.

Після урочистого відкриття свята на всіх локаціях та концертних майданчиках розпочалось святкування Дня міста з різними інтерактивними програмами, майстер-класами та сюрпризами, які підготували цього дня вінничанам організатори свята.