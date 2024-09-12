12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не слід відмовляти у допомозі та милостині

Сьогодні, 12 вересня, День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України, Всесвітній день дельфінів та Міжнародний день в'язання гачком. Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Автонома.

День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України

Це свято було встановлено наказом Міністра оборони України від 12 січня 2006 року. Проте 2012 року його скасували разом з багатьма іншими професійними святами. Згодом, 2021 року, наказом Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного, свято було відновлено.

Війська радіоелектронної боротьби відіграють важливу роль у захисті стратегічних систем управління військами та зброєю від перешкод ворога.

Всесвітній день дельфінів

Це глобальна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про збереження дельфінів та проблеми, з якими вони стикаються.

Цей день нагадує про красу, розум і значення цих морських ссавців, а також про нагальну потребу захистити їх від різних антропогенних загроз, таких як руйнування середовища існування, забруднення, полювання та рибальство.

Міжнародний день в'язання гачком

Це свято присвячене всім, хто захоплюється в’язанням гачком, і має на меті популяризацію цього виду рукоділля. Ініціатором створення цього свята став блогер зі США, який захопився виробництвом в’язальних гачків. Він закликав провести міжнародне свято, присвячене в’язанню, і ця ідея знайшла підтримку серед рукодільниць у всьому світі.

В’язання гачком має довгу історію, але документально підтверджено, що ця техніка з’явилася і стала популярною лише на початку XIX століття. В’язанням гачком захоплювалися як бідняки, так і представники заможного класу, а пізніше навіть королівські особи.

Яке сьогодні церковне свято

12 вересня у церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Автонома. Він був єпископом в Італії під час правління імператора Діоклетіана (284–305). Через переслідування християн він залишив свою країну і оселився у Віфінії, у містечку Сорея. Автоном ревно проповідував християнство і навернув багатьох язичників, заснувавши велику церкву, яку освятив в ім’я Архистратига Михаїла. Він висвятив Корнилія спочатку в сан диякона, а потім у пресвітера.

Під час служби у храмі язичники напали на нього і після катувань убили, обливши вівтар його кров’ю. Після його смерті тіло святого було поховане за християнським звичаєм, а згодом на місці його поховання було споруджено церкву. Мощі святого Автонома були знайдені нетлінними і створено храм в його ім’я.

Що не можна робити сьогодні

Не можна лаятися, лихословити, бажати зла;

Забороняється важко працювати, прибирати в оселі;

Не слід відмовляти у допомозі та милостині;

Народні прикмети і традиції

Все листя на дубі та березі вже опало – зима буде теплою.

Все листя ще тримається на дереві – до суворої зими.

На дубі багато жолудів – наступного року буде великий урожай.

Гарна погода – така буде ще декілька днів.

Пам’ятні дати 12 вересня

1504 рік – Христофор Колумб у ході четвертого, останнього, плавання вирушає з Америки до Іспанії;

1683 рік – відбувається Віденська битва, внаслідок якої об'єднана армія Священної Римської імперії та Речі Посполитої на чолі з Яном III Собеським здобуває перемогу над османським військом;

1898 рік – у Києві відкривають Київський політехнічний інститут;

1934 рік – утворюють політичний союз Латвії, Литви та Естонії (т. зв. Балтійська Антанта);

1958 рік – у компанії Texas Instruments створюють першу мікросхему;

1991 рік – у Києві демонтують монумент на честь Жовтневого перевороту на Майдані Незалежності;

2008 рік – у Харкові відбувається перший в Україні концерт гурту «Queen», який відвідує близько 350 тис. глядачів.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Данило, Іван, Микола, Олексій, Семен.