Між мінусовою та плюсовою, опади та ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня

Чекаємо на сніг з дощем та ожеледь

У вівторок, 31 січня, українці матимуть опади. Переважно сніг з дощем, але невеликий. Вночі стовпчик термометру опускатиметься до 6° морозу. Вдень підніматиметься до 4° тепла. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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В регіонах буде хмарно. У західних, північних, більшості центральних областей вдень невеликий сніг з дощем; місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця..

Вітер переважно південно-західний (у західних областях з переходом на північно- західний), 7-12 м/с. У західних областях та у Карпатах вдень місцями очікуються пориви 15-20 м/с.

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Вночі температура становитиме 1-6° морозу. Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть від 1° морозу до 4° тепла. На високогір’ї Карпат впродовж доби фіксуватиметься 4-9° морозу.

У Києві та області 31 січня буде хмарно. Вночі невеликий сніг. Вдень – невеликий сніг з дощем, але місцями. На дорогах подекуди ожеледиця.

Швидкість південно-західного вітру становитиме 7-12 м/с.

Вночі на території області температура складатиме 1-6° морозу, а вдень від -1° до +4°. У Києві вночі обіцяють 1-3° морозу, а вдень буде близько 0°.