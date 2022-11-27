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Мокрий сніг та дощ: якою буде погода 27 листопада

Альона Боженко
glavcom.ua
Мокрий сніг та дощ: якою буде погода 27 листопада
Прогноз погоди на 27 листопада
фото: glavcom.ua

У столиці та Київській області мокрий сніг та дощ

Половину областей України у неділю, 27 листопада, накриє мокрий сніг та дощ. На дорогах можлива ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході, в Житомирській, Київській Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці у західних областях місцями туман.

На заході та півночі на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть у середньому від -2 до +3 градусів. У південно-східній частині, Закарпатській та Одеській областях +1...+6 градусів.

У столиці та Київській області мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря у Києві протягом доби в районі нуля градусів.

Мокрий сніг та дощ: якою буде погода 27 листопада фото 1

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Теги: вітер повітря Укргідрометцентр снігопад

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